Publicada en el DOG la ampliación de plazo de solicitudes de la PAC hasta el 15 de mayo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la orden de la Consellería do Medio Rural por la que se amplía el plazo de la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) hasta el próximo 15 de mayo.

El pasado viernes, en la Comisión de Agricultura, el director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, avanzó la ampliación de este periodo, resolución que ahora se publica.

Esto se realiza conforme a la normativa vigente, Real Decreto 1048/2022, que establece la posibilidad de que las comunidades puedan ampliar el plazo de presentación de la solicitud única de la PAC como máximo hasta dicha fecha. De este modo, con esta ampliación se facilita a las entidades tramitadoras su labor.

La convocatoria de la PAC se publicó el 20 de febrero en el DOG y con ella se prevé beneficiar a unos 23.000 agricultores y ganaderos de la comunidad.

A partir del día siguiente a su tramitación, las entidades colaboradoras conveniadas con el Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) comenzaron a registrar las solicitudes. Está previsto que la campaña de 2026 suponga para el agro gallego una inyección total de casi 220 millones de euros, una cifra similar a las anteriores dentro del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027.

Esta orden recoge también el paquete de flexibilizaciones destinado a minimizar los efectos de los temporales de este pasado otoño, "con el objetivo de aliviar las cargas de obligaciones a las que los beneficiarios deben hacer frente para cobrar estas ayudas", explica la Xunta en un comunicado.

Dentro de estas modificaciones destacan, entre otras, la reducción de la exigencia de la carga ganadera en el eco-régimen de pastoreo extensivo o las flexibilidades en la condicionalidad reforzada. Se suavizó también la BCAM 7, con la posibilidad de declarar como barbecho aquellas parcelas en las que, por causa de los temporales, no haya resultado viable el cultivo sembrado o no se hubiera podido realizar la siembra.