Recibe el alta médica el único brigadista que continuaba ingresado herido en los incendios de Ourense

Archivo - Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El único brigadista que continuaba hospitalizado tras resultar herido durante los incendios registrados este verano en Galicia ha recibido el alta médica.

Así lo han informado este lunes, día 3, fuentes del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac), donde estaba ingresado.

Se trata del bombero de 18 años, accidentado en el transcurso de los fuegos forestales que tuvieron lugar en Ourense el pasado mes de agosto.

El joven, según indica el parte médico, presentaba quemaduras de tercer grado con afectación en el 40% de su cuerpo. Había sufrido, además, intoxicación por inhalación de humo.