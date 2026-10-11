Ribas de Sil (Lugo) registra un incendio forestal de tres hectáreas ya estabilizado

Archivo - Bombero trabaja en las tareas de extinción del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

LUGO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ribas de Sil (Lugo) ha registrado esta tarde un incendio forestal que ha calcinado una superficie de tres hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, que ya lo ha dado por estabilizado.

El fuego se originó a las 16.56 horas y los equipos de extinción movilizados lograron estabilizarlo tres horas después, a las 19.13 horas. Hasta el lugar se han desplazado un técnico, tres agentes, ocho brigadas, seis motobombas, cuatro helicópteros y tres aviones. Con todo, los medios aéreos ya se han podido retirar.

Además, la BRIF de Laza, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), fue activada para trabajar en el incendio, pero tras acudir allí regresó a su base sin actuar, ya que finalmente no fue necesaria su intervención.