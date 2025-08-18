Rueda afirma que pedir el nivel 3 no supondría más medios y defiende la coordinación desde Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la primera reunión para habilitar ayudas destinadas a los afectados por los incendios en Galicia. - XUNTA

Argumenta que los profesionales de la Xunta son "los que mejor conocen el terreno y los fuegos" en la Comunidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que solicitar el nivel 3 de emergencia no supondría más medios para la extinción de los incendios que han calcinado ya más de 62.000 hectáreas en la provincia de Ourense y ha defendido la coordinación por profesionales desde Galicia, "que son los que mejor conocen el terreno y los fuegos" en la Comunidad.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa tras la primera reunión para habilitar ayudas para las zonas afectadas por los fuegos, el titular del Gobierno gallego ha insistido en que si el nivel 3 supusiera más medios "no tendría ninguna duda" en solicitarlo, pero "no es necesario".

"Ayer mismo el presidente del Gobierno decía que va a atender todas las solicitudes que está haciendo la Xunta y estamos en el nivel 2, así que sería incomprensible que se estuvieran reservando medios a la espera de que hubiera un nivel 3. Son necesarios ahora", ha reivindicado.

En esta línea, ha defendido que la Administración autonómica tiene "personal técnico muy cualificado" para coordinar toda la extinción, ya que, ha asegurado, cuenta con "el mejor servicio de extinción de todas las comunidades" y son "los que conocen el terreno, los lugares, el comportamiento del fuego y el entorno".

Por lo tanto, ha reiterado que lo que se necesitan son "más medios", sobre lo que ha apuntado que, además, se les ha dicho que "no había más que los de las Fuerzas Armadas", que son, ha añadido, los que está pidiendo la Xunta y que quiere que lleguen "cuanto antes".

"El nivel 3, reconocido por el propio Gobierno central, que sería quien tendría que hacerse cargo, no supondría más medios y la coordinación de la Xunta está siendo realizada por los profesionales que mejor conocen el terreno y los fuegos en Galicia y son los que mejor lo están dirigiendo", ha aseverado.

Por último, ha vuelto a insistir en que se necesitan más medios, que llegan "a cuentagotas". "Si alguien se está reservando medios esperando algún tipo de petición no tendría perdón y no tendría explicación", ha zanjado.