Rueda anuncia la apertura de 16 oficinas para atender con agilidad a afectados por los incendios

LUGO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha participado en el acto de finalización de la primera fase de las obras de mejora de la LU-651 entre Ferrería Vella y Seoane do Courel, una actuación que ha supuesto una inversión de casi 3,8 millones.

En el marco de su intervención, Rueda ha anunciado la puesta en marcha de 16 oficinas en toda Galicia para prestar atención directa a las personas afectadas por los incendios forestales. Estos espacios ofrecerán asesoramiento a los vecinos y entidades que lo precisen de la mano de técnicos de la Xunta para agilizar la tramitación de las ayudas y para ofrecer información sobre la situación actual.

"Rapidez en sacarlas y rapidez en concederlas, y que la gente tenga el dinero que necesita lo antes posible", ha remarcado el presidente.

Diez de esas oficinas estarán en la provincia de Ourense (Verín, A Gudiña, Xinzo de Limia, Maceda, O Barco de Valdeorras, Viana do Bolo, A Rúa, Pobra de Trives, Ribadavia, Chandrexa de Queixa y en Vilamartín de Valdeorras, esta última en una oficina agraria móvil), dos en las localidades coruñesas de Melide y Ponteceso, otra en Quiroga (Lugo) y también habrá en Lalín y O Porriño (Pontevedra).

El presidente recordó que la comarca de O Courel ya había sido zona cero de los fuegos en 2022, cuando la Xunta activó medidas transversales de apoyo a los afectados que contribuyeron a la recuperación del entorno, y aseguró que ese mismo efecto derivará de las ayudas que se aprobarán este viernes en el Consello da Xunta extraordinario que se celebrará en Ourense.

"Fuimos eficaces y ahora tenemos que hacer lo mismo. Hacemos todo lo necesario para que a partir del sábado ya se puedan pedir las ayudas y las podamos pagar lo antes posible", ha destacado el presidente.

NUEVO LLAMAMIENTO CONTRA LOS INCENDIARIOS

Rueda hizo un nuevo llamamiento contra los incendiarios, subrayando que solo en el mes de agosto hubo en Galicia 12 detenidos y 12 investigados.

Al respecto, ha reiterado que la colaboración plena de la Xunta con las fuerzas de la seguridad y con el sistema judicial para llevar a los responsables frente a la justicia, incluyendo la labor de la unidad de investigación de incendios forestales (UIFO) de la Consellería do Medio Rural.

MEJORAS VIALES

En lo que respecta a las mejoras en la carretera, el titular de la Xunta ha destacado la finalización de la primera fase de la intervención de la LU-651, que ya está en servicio a falta de pequeños finales, y que permitió ampliar la plataforma de la carretera, rectificar curvas peligrosas y dotar la vía de nuevas cunetas, entre otras actuaciones.

Así, ha enmarcado esta intervención en la apuesta de la Xunta por "garantizar la mejora y la seguridad" de las infraestructuras viales, que este año dispone de un presupuesto de 265 millones de euros. "Me voy con la sensación de que cumplimos los deberes y de que aún queda mucho por hacer", ha apuntado.

Ha avanzado, también, que ya se trabaja en la siguiente fase del proyecto de mejora de la LU-651. Además, ya está redactado el proyecto de trazado para la construcción de un aparcamiento en el inicio de la travesía de Seoane do Courel.

Por otra parte, la Xunta cuenta con un proyecto aprobado la restitución del tramo hundido por el colapso de una mina, previéndose licitar la finales de 2025 o comienzos de 2026 con un presupuesto de más de 5 millones de euros.

El presidente concluyó señalando que cada inversión en el rural es también una inversión "en el futuro de Galicia", e insistió en la importancia de garantizar que todos los gallegos cuenten con las mismas oportunidades y con las mejores conexiones posibles, vivan donde vivan. "Esto es una apuesta por que toda la gente que quiere vivir en el rural pueda hacerlo con todas las comodidades que le podamos dar. Esta es una buena muestra, y es solo el principio", ha concluido.