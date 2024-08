Rueda apela a "no bajar la guardia" ante los incendios en un verano en el que la climatología "ayuda"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apela a no "bajar la guardia" ante los fuegos forestales en la época de alto riesgo. "Lo cierto es que la climatología, no lo voy a negar, ayuda a que no haya incendios", indica.

A preguntas en rueda de prensa después del Consello de la Xunta de este lunes, Rueda pide "estar especialmente vigilantes" por los incendios de esta época estival.

Recuerda que el dispositivo en el que participan diferentes administraciones "está plenamente operativo" con miles de personas y "muchísimos" medios terrestres y aéreos. "Somos conscientes de que en los meses centrales del año no se puede bajar la guardia", resalta Rueda.

Pide "mantenerse alerta" y dice "toca madera" para que "la temporada de incendios se siga desarrollando como hasta ahora", aunque, de ser necesario, se incrementará el operativo con los recursos "excepcionales" que están disponibles.

El titular del Ejecutivo autonómico incide en que el operativo "está plenamente desplegado". "Y yo espero sinceramente que no sea necesario aumentarlo", asevera.