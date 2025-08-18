Rueda avanza que la Xunta activará la próxima semana las primeras ayudas para zonas afectadas por incendios

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión para la habilitación de ayudas destinadas a afectados por los incendios en Galicia. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que la próxima semana habrá una reunión extraordinaria del Consello de la Xunta, que se celebrará en Ourense, para habilitar las primeras ayudas destinadas a zonas afectadas por los incendios en Galicia y ha reclamado al Gobierno la incorporación inmediata de los efectivos "solicitados y comprometidos".

"No pueden llegar a cuentagotas. Agradecemos lo que ya ha llegado y esperamos que llegue hoy mismo lo comprometido", ha manifestado Rueda en la comparecencia de prensa tras la primera reunión para estudiar estas ayudas, donde ha señalado que por el momento, con "todavía muchas hectáreas ardiendo", no se puede hacer una estimación de la cuantía, pero ha asegurado que la Xunta "estará a la altura" y ha pedido a todas las administraciones la misma "celeridad".

Así, ha detallado que la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) realizará la evaluación de los daños para que las diferentes consellerías puedan proceder a hacer sus convocatorias y aprobarlas en el Consello previsto la próxima semana para "que se abra el plazo de petición".

Además, ha defendido que "no es necesario" que el Gobierno gallego solicite el nivel 3 de emergencia porque, según ha destacado, no aportaría más medios.

"Si el nivel 3 supusiera más aportación de medios y fuese necesario para que se aportaran esos medios, yo no tendría ninguna duda, pero no es necesario. Ayer mismo el presidente del Gobierno decía que va a atender todas las solicitudes; estamos en el nivel 2, así que sería incomprensible que se estuvieran reservando medios", ha expuesto.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)