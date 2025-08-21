Rueda califica de "disparate" las acusaciones del Gobierno de Sánchez de que hubo una petición tardía de ayuda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atiende a los medios de comunicación tras una visita al puesto de mando avanzado de Quiroga. - Carlos Castro - Europa Press

"Se están diciendo muchas cosas que no son verdad", esgrime, en relación a las denuncias de que hay motobombas paradas por falta de personal

LUGO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este jueves desde el puesto de mando avanzado de Quiroga (Lugo) la gestión autonómica en la ola de fuegos que asola la comunidad, al tiempo que ha reclamado más medios al Gobierno central y ha criticado las declaraciones de varios miembros del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

Rueda recordó que en los primeros días, cuando las llamas comenzaron a cercar poblaciones, se pidió la movilización inmediata de medios adicionales, incluido el Ejército, "pero muchas de las cosas solicitadas no llegaron". En este sentido, calificó como "un disparate" las acusaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre una supuesta petición tardía de ayuda, así como las declaraciones de la responsable de Protección Civil.

"Lo que intentan es despistar y ocultar la cuestión principal: si un país arde por varios sitios, algo tendrán que decir", ha señalado, antes de acusar, además, a algunos ministros de generar polémica "desde las redes sociales y sin dejar de estar de vacaciones".

SOBRE MOTOBOMBAS PARADAS: "SE DICEN MUCHAS COSAS QUE NO SON VERDAD"

Preguntado por las críticas sobre motobombas que permanecían sin utilizar durante el proceso de extinción mientras se reclamaban más al Gobierno, Rueda aseguró que "se están diciendo muchas cosas que no son verdad" y subrayó que la Xunta ha usado todos los recursos disponibles.

También negó que hubiera bajas sin cubrir en las brigadas contra incendios, asegurando que las vacantes se estaban reforzando de inmediato. "Tiempo habrá para debatir estas cuestiones más adelante, ahora lo prioritario es apagar los incendios", ha recalcado.

ATENDER A LOS DAMNIFICADOS

El presidente gallego ha remarcado que la siguiente fase, una vez controlada la emergencia, será atender a los damnificados.

"La semana que viene se convocarán las ayudas y comenzarán a distribuirse de forma inmediata", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con su compromiso de que el Estado también aporte fondos con rapidez.

PREVENCIÓN

Rueda destacó además que la Xunta destinó este año 50 millones de euros a la prevención de incendios, con un incremento progresivo en los últimos ejercicios, y avanzó que la inversión seguirá aumentando. También apeló a la responsabilidad ciudadana para mantener la limpieza de maleza en los entornos de viviendas y fincas, así como a impulsar el uso de ganado como herramienta de prevención natural en el monte.

Finalmente, Rueda ha ironizado sobre la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz en las manifestaciones previstas por la tarde: "Me parece bien que interrumpa sus vacaciones para ir a la manifestación, cuando no lo ha hecho hasta ahora en ningún momento". También invitó a la oposición a colaborar en la reconstrucción: "Hasta ahora han estado callados, pero es el momento de que aporten".