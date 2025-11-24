Rueda lamenta el "error" en las enmiendas sobre el eucalipto y trabajan en encaje legal: "No es tan sencillo"

Archivo - Aspecto de una finca talada de pino entre dos grandes masas de eucalipto en Candaido, A Fonsagrada, a 22 de abril de 2021, en Lugo, Galicia (España). La moratoria para la plantación de eucalipto entrará en vigor en mayo, para acelerar se está pr - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado el "error" de los populares gallegos que no presentaron a tiempos las enmiendas que tenían previsto para una mayor flexibilización en la moratoria del eucalipto durante la tramitación de la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2026, si bien explica que se trabaja en una "fórmula" legal para que se lleven a cabo esta modificaciones. "No es tan sencillo", reconoce.

A preguntas de la prensa tras el Consello de este lunes, el titular del Gobierno gallego ha explicado que "fue un error", "a veces se cometen", pues "errar es de seres humanos". "Me gustaría que no se hubiera producido", ha afirmado, por lo que se busca "una solución".

Hace un mes, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, anunció que se permitiría replantar a propietarios hasta el 75% de una plantación de eucaliptos en otro terreno de su propiedad para promover la eliminación de una parte de la masa de eucaliptales, algo que se incluye en el propio proyecto de ley de acompañamiento que apunta a que esta medida tenía una intención "restrictiva" sobre la superficie original. Sin embargo, los populares querían enmendar esta cuestión para fijar que se podrán replantar hasta el 100% de los eucaliptos que tenían, cuestión que no llegaron a registrar en plazo para su tramitación.

Al respecto, Rueda indica que "las reglas tramitación de enmiendas son las que son", por lo que se trabaja en el encaje legal para introducir estas medidas que defiende como "adecuadas" y "oportunas". "Veremos la fórmula de poder introducirla, cuanto antes, pero dentro de unos cauces, lo que no vamos a hacer es saltarnos los procedimientos y la normativa para enmendar este error", agrega.

Asimismo, ha dicho "lamentar sinceramente las consecuencias" que pueda tener este error, ya que se asegura que los cambios introducidos son de la mano del sector.

ERE EN ENCE

Cuestionado sobre la situación de Ence, inmersa en la negociación de despido colectivo en su fábrica de Pontevedra, Rueda defiende que esta industria, y cualquier otra que cumpla los criterios ambientales, "se mantenga en Galicia".

Censura que "los mismos que se oponen totalmente a la existencia de eucalipto en Galicia son los mismos que están pidiendo que se cierre la fábrica de Ence". "Estarían encantados de que no hubiese un solo ejemplar de esta especie arbórea en Galicia y que cerrasen las fábricas sin importarles en absoluto lo que pasaría con las familias que de ellas dependen", apostilla.