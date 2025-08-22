Rueda pide mantener al menos un par de días a la UME y reforzar medios para la recuperación post incendios

OURENSE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha constatado este viernes que la lucha contra los incendios forestales que azotan Ourense "sigue evolucionando de manera positiva". En todo caso, y pese al plan de desescalada, ve necesario mantener a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y reforzar medios para otras tareas posteriores a la extinción.

Así, en una visita a una de las bodegas de la Denominación de Origen (DO) Monterrei realizada este viernes, el máximo mandatario gallego ha demandado al Gobierno que dirige Pedro Sánchez mantener a los efectivos de la UME "para que la buena evolución no se tuerza" y más medios que "echen una mano" para la recuperación y limpieza de las zonas afectadas.

La Xunta prevé que, a lo largo de este viernes, "alguno" de los cinco incendios activos en Ourense se "pueda dar por estabilizado", pero, según recuerda Rueda, es necesario "no bajar la guardia" ante la nueva alza de las temperaturas este fin de semana.

El Gobierno autonómico se dirige al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para, "entendiendo que se tiene que producir una desescalada de la UME", pedir "aguantar un par de días más" frente al fin de semana para que "la buena evolución no se tuerza" o, de ser así, "tener los medios aquí para poder reaccionar".

Rueda pide, también, que "el ejército eche una mano" durante estos días para labores de recuperación ante las peticiones de los municipios y poder, así, "tener más medios" en una labor, dice, "muy importante".

"Seguimos en ese proceso de evaluación global de los daños para poder lanzar ya las ayudas la semana que viene", ha esgrimido, antes de recordar que está previsto celebrar una reunión de su Gobierno en Ourense con el objetivo de que "las personas damnificadas" puedan pedir "ya" las ayudas.