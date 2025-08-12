Rural.- La alcaldesa de San Cibrao confirma una "mejoría" de la situación y no tiene constancia de ninguna casa quemada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa, ha confirmado una "mejoría" de la situación causada por el incendio que se inició este martes a las 14.20 horas en el ayuntamiento y afirma que "no tiene constancia de que ninguna casa se haya quemado".
Consultada por Europa Press, Novoa ha explicado que por ahora el incendio se ha "estabilizado" en la localidad, tras horas "muy complicadas" de "bastante tensión" para los efectivos.
En esta línea ha confirmado el desalojo a algunos vecinos por la proximidad del fuego a las viviendas. Preguntada por el polígono de Barreiros, ha asegurado que no fue necesario desalojarlo.
Finalmente, la alcaldesa ha ampliado que gracias al trabajo de los medios terrestres y aéreos el incendio parece "en principio controlado"