(AMP) La Xunta aprueba el convenio de limpieza de franjas secundarias y critica el rechazo de la Fegamp

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Medio Rural, María José Gómez, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 09/12/25. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

El Consello de la Xunta ha aprobado el convenio para la limpieza de franjas secundarias para prevenir incendios, que se eleva a 100 millones de euros durante cuatro años y que no cuenta con el apoyo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Así lo ha avanzado este martes el titular del Gobierno gallego en rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo, donde ha lamentado que la Fegamp rechazase esta propuesta "por un porcentaje del 60%" y ahora se tendrán que adherir los municipios "individualmente".

Tal y como ha trasladado Alfonso Rueda, que ha comparecido acompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, la Xunta lamenta que no haya ese "convenio paraguas" (con Seaga y la Fegamp) que, en su opinión, "facilitaba todo". Ahora, ha insistido, se le ofrecerá a los ayuntamientos la posibilidad de tener esta ayuda "fundamental" con el objetivo de "incidir en la limpieza de franjas secundarias".

Según ha detallado el titular del Gobierno gallego, a este convenio, que caduca en diciembre, estaban adheridos el 91% de los ayuntamientos y ahora, pese al rechazo de la Fegamp, ha defendido que es necesario aprobar este convenio y ofrecer a los ayuntamientos "de manera individual" esta posibilidad.

A ello, ha avanzado que la Xunta destinará 100 millones de euros para los próximos dos años, "duplicando la inversión", ya que hasta el momento se destinaban 12,2 millones anuales y ahora serán 25 millones durante cuatro años".

"IRRESPONSABILIDAD" DE LA FEGAMP

Por su parte, la titular de Medio Rural ha reprochado a la Fegamp que comunicase su rechazo "a sabiendas" de que están "en tiempo de descuento" para firmarlo, ya que si no, ha apuntado, "dificultaría la contratación de personal y empresas para hacer la inspección de franjas que deben estar limpias antes del 31 de mayo", que además cree que suena a "excusa de índole política".

Tras reivindicar que la prevención frente a los incendios es "una tarea de todos", de administraciones y propietarios, Gómez ha recordado que desde el año 2018 la Consellería mantenía un convenio con la Fegamp y Seaga para "facilitar a propietarios y ayuntamientos a cumplir" con la ley que obliga a los dueños a mantener limpias esas franjas.

Una medida que, en opinión de la responsable autonómica, ha demostrado "su eficiencia y eficacia" y a día de hoy están adheridos "291 ayuntamientos de los que 278 tienen el plan de prevención aprobado", una cuestión "básica" para tener acceso a esos servicios".

"El compromiso de la Xunta con la prevención es claro, por eso llevamos desde octubre intentando negociar este nuevo convenio con la Fegamp para los próximos cuatro años, con varias mejoras respecto al actual, con más presupuesto, más apoyo a ayuntamientos y particulares", ha defendido.

Por estos motivos, la conselleira ha dicho no entender la postura de la Fegamp, criticando que comunique su rechazo al convenio "a sabiendas" de que están "en tiempo de descuento para firmarlo".

Para María José Gómez se trata de "una irresponsabilidad" como organización que agrupa a todos los ayuntamientos, ya que, ha subrayado, "debería priorizar alcanzar acuerdos beneficios para ellos y no enrocarse en argumentos que en muchos casos no son ni el ámbito de actuación de este acuerdo".

PARROQUIAS PRIORIZADAS

En esta misma línea, ha relatado que la Xunta intensificará esta "colaboración" con los ayuntamientos más pequeños y, además, los particulares de las denominadas parroquias priorizadas podrán seguir contratando con Seaga los desbroces por un importe de 420 euros hectárea.

Así, ha avanzado que para el próximo año pasará a haber un total de 276 parroquias priorizadas en las que los titulares de las parcelas podrán contratar con Seaga la ejecución de los desbroces en las franjas secundarias.

En definitiva, la conselleira ha puesto en valor que estos 100 millones de euros en cuatro años servirán para acometer todas estas tareas de una manera "coordinada y pautada" y, todo ello, "con más personal" que contratarán para estas labores y con más medios para ejecutarlas.

DOS NUEVOS AVIONES DE CARGA

Además, el Consello de la Xunta también ha dado luz verde a la contratación de dos aviones de carga en tierra para ampliar y mejorar la dotación de medios aéreos y tratar de reforzar la lucha contra los incendios forestales.

Según ha detallado el Gobierno gallego, el periodo de contratación de este servicio es para las anualidades 2026, 2027 y 2028 por un importe de más de 3,9 millones de euros que se podrían ampliar hasta casi 5,49 con una prórroga de 12 meses más.

En el caso de los aviones, el nuevo contrato supondrá que el dispositivo autonómico dispondrá de dos aeronaves más durante 840 días de servicio, con un total de 1.120 horas de vuelo en el período de duración del contrato hasta 2028.

Con la suma de estas dos aeronaves, tal y como ha apuntado Alfonso Rueda ante los medios, "son ya ocho los aviones de carga en tierra" con los que contará el dispositivo autonómico de lucha contra el fuego para hacer un total de 22 medios aéreos dependientes de la Consellería.

HORAS EXTRA PERSONAL

Por otro lado, el Consello ha autorizado el pago de un total de 1.012.958,53 euros para pagar las horas extra del personal laboral y las gratificaciones por servicios extraordinarios a los funcionarios que se movilizaron durante la ola de incendios forestales del pasado verano.

En concreto, ha dado cuenta de las horas extraordinarias realizadas por el personal laboral del Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF) en el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025, por importe de 342.061,50 euros.

Por otra parte, el Gobierno gallego ha autorizado el pago de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario en el mismo período de 1 de julio a 30 de septiembre de 2025 y por la realización de turnos extraordinarios del personal de la escala de agentes forestales en el período comprendido entre el 16 y el 31 de octubre, por un importe de 670.897,03 euros.