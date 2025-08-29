Las ayudas de la Xunta para reparar casas dañadas alcanzarán hasta 132.000 euros si son vivienda habitual

Las empresas damnificadas por los incendios podrán recibir desde 600.000 euros hasta 1,5 millones

OURENSE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que las ayudas para reparar casas dañadas alcanzarán hasta 132.000 euros si son vivienda habitual y 60.000 euros en el caso de las de ocupación ocasional.

Tal y como lo ha trasladado el mandatario autonómico en el Consello de la Xunta extraordinario, celebrado este viernes en Ourense, con motivo de la presentación de las ayudas para los damnificados por los incendios que han afectado a la Comunidad en las últimas semanas, esta cuantía cubrirá la rehabilitación de la vivienda, y de ser declarada en ruina, la adquisición de una nueva.

En concreto, ha informado el titular del Ejecutivo gallego, son 144 las viviendas afectadas por los incendios, de las cuales ocho eran habituales, 42 segundas residencias, y las restantes eran casas abandonadas o en ruinas.

Rueda ha detallado que, en el caso de las viviendas habituales, además de la cuantía máxima de 132.000 euros para su reconstrucción o la compra de una nueva, los propietarias podrán acceder a una ayuda complementaria de 16.200 euros para mobiliario, ropa y útiles domésticos.

Además, los vecinos que se hayan quedado sin hogar, podrán acceder a una ayuda de 600 euros para alquilar una residencia ocasional en el tiempo que dure la reconstrucción o búsqueda de una nueva vivienda. Esta cuantía es ampliable si se alojan en un hotel o deben hacer frente a gastos de mudanza.

En el caso de las segundas viviendas, se suma a los 60.000 para la reconstrucción o adquisición de una nueva propiedad, una ayuda complementaria de 5.400 euros para reponer el mobiliario, ropa o instrumentos domésticos.

AYUDAS A INDUSTRIA

Asimismo, Rueda ha anunciado que las ayudas a las empresas damnificadas por los incendios podrán ir desde los 600.000 euros, para cubrir los daños de las instalaciones, hasta, en caso extraordinarios, alcanzar los 1,5 millones, si son instalaciones de gran impacto socioeconómico.

En palabras del presidente de la Xunta, el objetivo de estas ayudas es "evitar que por razón de daños, se tomen decisiones empresariales de cierre".

