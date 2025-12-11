La Xunta desea éxito a la unión de Clun y Leite Celta para fortalecer el sector y dar estabilidad a productores

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se reúnen con representantes de Clun y Leite Celta - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha deseado "éxito" este jueves a la unión entre dos de las principales empresas del sector lácteo en Galicia, Clun y Leite Celta, para "fortalecer al sector lácteo" a través de una nueva empresa, Corporación Rural Láctea (CoRural), con la que espera que también se aporte "estabilidad y seguridad" a los productores.

Así lo ha trasladado la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, tras una reunión mantenida con representantes de estas empresas, un encuentro que ha estado presente el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda.

En declaraciones a los medios, la titular de Medio Rural ha asegurado que todas las propuestas que impliquen el fortalecimiento del sector lácteo gallego "serán bienvenidas" y espera que este caso sea "una alianza de éxito" que suponga crecimiento para el sector primario y para Galicia.

María José Gómez ha manifestado, asimismo, la necesidad de que esta unión sea garante de "estabilidad y seguridad" para los productores, tanto para los ya adheridos como para todos aquellos que puedan sumarse en esta nueva etapa.

La conselleira ha recordado que la comunidad es una potencia en el sector lácteo en los ámbitos nacional e internacional. "Galicia produce el 42% de la leche de toda España, situándose en el noveno puesto en producción dentro de la Unión Europea, y en la comunidad se concentran más del 50% de los ganaderos del país", ha indicado.

Además, se transforma ya en Galicia casi el 75% de la leche que se produce, un porcentaje marcado como objetivo dentro de la Estrategia de dinamización del sector.

También ha asegurado que este escenario de pujanza es fruto del "trabajo y profesionalidad" de los ganaderos y explotaciones de la comunidad, que se encuentran a la vanguardia internacional en términos de modernización; así como del buen hacer de las industrias, la distribución y el consumidores, que "en su mano también está apostar por el producto gallego de calidad y por el crecimiento del sector primario".

APOYO A LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AL CAMPO

En su intervención, la responsable autonómica de Medio Rural ha sostenido que alianzas como estas son una buena muestra de que el medio rural gallego está "lleno de oportunidades" y ha trasladado a las personas jóvenes que quieran dedicarse al campo que "tendrán el apoyo del Gobierno gallego.

"Hablar en positivo del rural y del sector primario siempre es una buena noticia y es el mensaje que debemos trasladar a las nuevas generaciones", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que estas personas tienen a su disposición formación especializada a través de los centros dependientes de la Consellería de Medio Rural, además de una línea de aportaciones específica que desde el año 2009 ya favoreció la incorporación de 5.000 jóvenes a la actividad agroganadera.

Por último, ha citado el plan de asesoramiento y tutorización de nuevos incorporados y ha mencionado el Banco de Explotaciones, que trata de promover la transmisión de explotaciones entre personas que quieran abandonar la actividad agroganadera y otras que deseen dirigir su futuro laboral cara este sector.