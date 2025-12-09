El sector productor gallego pierde ya 1,5 millones por semana por la peste porcina

Carne de cerdo expuesta en un mercado, a 2 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Ante el brote de peste porcina africana que afecta a algunas regiones de España, Planas ha vuelto a recordar a los ciudadanos que no existe ningún peligro p - David Zorrakino - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector productor de cerdo cifra ya en 1,5 millones de euros el efecto en Galicia por semana de la bajada de precios consecuencia de los casos de peste porcina africana detectados en jabalíes en Cataluña. "Sabemos que diciembre va a ser horrible y 2026 un año muy malo", avisa el presidente de Fegapor, Pablo Meijomín.

En declaraciones a Europa Press, el representante de la federación gallega de porcino indica que los precios de referencia han bajado 20 céntimos por cerdo --10 céntimos en una primera mesa extraordinaria celebrada en Lleida el lunes, y otros 10 céntimos el jueves--, lo que, dependiendo del peso, supone "entre 25 y 30 euros por cada uno producido" en la comunidad gallega.

Galicia produce, de acuerdo con sus números, unos 60.000 cerdos a la semana --3 millones al año--, de ahí el efecto de 1,5 millones de euros semanales que, según sus cálculos, deja de ingresar el sector gallego en los últimos días.

A esto hay que sumar, según alerta Meijomín, que "hay mataderos que ya están pagando por debajo del precio de referencia", que es ese que se fija en Lleida.

En este contexto, "todo" lo que se exportaba a Japón, desde Coren y también desde "dos o tres mataderos portugueses" que se nutrían "100%" de cerdos gallegos, sigue "parado", señala el representante del sector.

"BUSCAR ALTERNATIVAS"

Un sector que asiste "expectante" a las negociaciones del Ministerio de Agricultura con la vista puesta en que logre que países como el nipón y también México, entre otros, apliquen el principio de regionalización, de modo que no cancelen las importaciones de zonas de la Península Ibérica en la que no se ha detectado ningún caso de peste porcina africana.

Para el próximo ejercicio, "o se abren nuevos mercados" o "va a ser un año muy malo", constata Pablo Meijomín, quien cree que el sector "va a tener que autorregularse" y, entre otras medidas, "dejar de traer lechón del resto de Europa". Así, aboga por "buscar alternativas" y ve en China potencial de incremento de las exportaciones.