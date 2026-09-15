Sindicato Labrego amenaza con protestas si en la renovación de contratos lácteos no sube el precio

SLG amenaza con un calendario de acciones si no suben los precios de la leche - SLG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) amenaza con poner en marcha "un calendario de acciones" si en la próxima renovación de contratos con la industria no se produce un aumento del precio que perciben los ganaderos por la leche.

En rueda de prensa, la secretaria xeral de la organización, María Ferreiro, ha advertido de una situación "alarmante" y "de mucha gravedad" para las granjas gallegas.

El pasado abril, según ha recordado, las explotaciones se llevaron "uno de los mayores batacazos" con la renovación de los contratos, cuando "no había circunstancias que avalaran una bajada del precio de la leche".

En este contexto, ha reclamado a la Consellería de Medio Rural que "de una vez por todas se ponga a trabajar en un índice de costes de producción", al entender que el observatorio de precios actual está "muy cojo".

También ha demandado que "se articulen espacios y mesas de diálogo e interlocución con la administración" y ha avanzado que llevará esta y otras medidas a la comparecencia de su sindicato el próximo jueves en la comisión parlamentaria para abordar la problemática del sector.

Junto a ella, dos ganaderos han intervenido para denunciar que la actual crisis responde también a la sequía, al encarecimiento de la alimentación y de costes "en general" y a la proliferación de enfermedades. "Se avecina un otoño muy oscuro", han avisado.