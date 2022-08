Sindicato Labrego Galego solicita reunirse con el conselleiro de Medio Rural para demandar medidas ante la sequía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas ha solicitado una reunión con el conselleiro de Medio Rural, José González, para demandar medidas concretas con las que "paliar las pérdidas en el sector vegetal gallego derivadas de la sequía y del incremento de costes de producción".

El sindicato denuncia que los costes de producción experimentaron una "desproporcionada subida" en lo relativo a los insumos y materiales necesarios para producir, transportar o repartir las cosechas.

Por otra parte, a esto le añaden la "bajada o pérdida de producción" con motivo del calor "constante y duradero" y, debido al cual, constatan que existen "mermas importantes en las cosechas y pérdida comercial por deformidades ocasionadas por estrés hídrico".

En concreto, aseguran que hay pérdidas generalizadas en frutas, malas cosechas, con más podredumbre en tubérculos, deterioro visual de tamaño en judía y muchas de las verduras que producen, así como pérdidas importantes en el sector de la flor.

Ante esta situación señalan que, a día de hoy, con motivo de la sequía, plantaciones que tenían que estar realizadas para vender en otoño-invierno no fueron hechas y, de las que aún están en plazo, si no hay unas lluvias adecuadas a las necesidades que remedien la situación, aseguran que quedarán sin producción para otoño-invierno.

"En esta situación de agua limitada de forma generalizada en toda Galicia no es comprensible que no estén pautadas las preferencias en el consumo. Está clara la preferencia para las personas, pero después deben estar los animales y las huertas y otras producciones alimentarias sensibles, desde luego antes que piscinas y jardines o similares. Consideramos una negligencia de la administración no pautar estas prioridades", ha apuntado el responsable de sectores vexetais del sindicato, Santiago Rodríguez.