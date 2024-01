El Sindicato Labrego piden que las ayudas al vacuno lleguen a todos los productores de Ternera Gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha demandado que las ayudas de la Consellería do Medio Rural para los productores de carne de vacuno con el sello 'Ternera Gallega' alcancen a todos los ganaderos "y no excluya a las granjas de Suprema que no marcan en matadero".

Según ha explicado en un comunicado la organización agraria este martes, la prestación prometida por la Xunta "no podría ser percibida" por los productores con animales marcados al nacer dentro de categoría Suprema que después "son distribuidos en circuitos cortos de comercialización" como, por ejemplo, en venta directa a carnicerías locales o restauración.

Estos animales, continúa el SLG, "en muchas ocasiones no están siendo sacrificados" dentro de la marca porque este segundo certificado que implica un desembolso económico "no aporta ningún valor añadido al producto".

Para el coordinador del sector vacuno de carne en el SLG, Brais Álvarez, esta ayuda "es un ejemplo más de la preocupante industrialización que están intentando que tenga la IGP Ternera Gallega, y en especial la Suprema".

En este sentido, ha incidido en que estas subvenciones "va a exigir para poder cobrarla que los animales sean marcados con el sello en el matadero de la IGP", algo que "solo beneficia a las industrias" porque son las que "exigen este sello para poder comercializar la carne, con un valor añadido que a menudo no repercute en los productores".