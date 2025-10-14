El Sindicato Labrego vuelve a reclamar a la Xunta la convocatoria del Consello Agrario

Archivo - Vacuno de leche - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha reclamado de nuevo a la Consellería do Medio Rural la convocatoria urgente del Consello Agrario Galego, tal y como hizo la semana pasada.

En un comunicado, el SLG ha señalado que el 29 de julio la Xunta comprometió la convocatoria de este órgano para septiembre, pero sigue sin celebrarse.

La organización agraria muestra su preocupación por la nueva Política Agraria Común (PAC). Además avisa de las dolencias que amenazan a las granjas, como la dermatosis nodular contagiosa, cuyos primeros casos se detectaron recientemente en España y su detección supondrá el sacrificio de todos los animales de la explotación.

De este modo, el Sindicato Labrego lanza una campaña con los lemas: 'Convocatoria do Consello Agrario Galego XA!'; 'Medidas eficaces contra a epidemia'; 'Onde está o grupo de traballo alerta tempera?'; 'U-la Conselleira?'; 'Conselleira Antidemocrática, non atende nin escoita as labregas'.