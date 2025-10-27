SLG pide prohibir temporalmente la entrada de animales de fuera de Galicia por la Dermatosis Nodular Contagiosa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha solicitado la prohibición temporal de la entrada de animales de fuera de Galicia por la Dermatosis Nodular Contagiosa.

El sindicato ha participado en la primera reunión a la que han sido convocados por parte de la Consellería de Medio Rural para abordar el tema.

Censuran que la consellería se haya limitado a presentar un informe sobre la enfermedad asegurando que "todo se había hecho correctamente" y señalando que "si los ganaderos no estaban informados, es porque no quieren", ya que indican que se envió un correo electrónico con información a las granjas que disponen de dirección inscrita, mientras que el resto deben acceder a la OVGAN (Oficina Virtual del Ganado) y actualizar sus datos para poder recibir comunicaciones.

El SLG lamenta un enfoque que tachan de "culpabilizador" de los ganaderos y afea una convocatoria que, a 27 de octubre, consideran que llega tarde, "dado que la enfermedad lleva semanas generando preocupación".

Apuntan también que la información debe ser "constante, precisa y transparente" por parte del departamento autonómico, "y no puede limitarse a reenviar lo que publica el Ministerio de Agricultura". "No es admisible que nos tengamos que informar a través de las reuniones del propio Ministerio o de las organizaciones agrarias de otras comunidades autónomas del que está ocurriendo", destacan.

Se trata de una enfermedad nueva para buena parte de Europa, y existen muchas dudas mismo entre el personal veterinario, incluyendo la posibilidad de que se modifique la normativa para permitir la vacunación preventiva. "El deber de la administración, especialmente en estos casos, es proporcionar información clara y rigurosa, y no dejar que circulen datos confusos que generan más incertidumbre entre las ganaderas y ganaderos", remarcan.

MEDIDAS EXCEPCIONALES Y APOYO REAL AL SECTOR

El sindicato manifiesta además su preocupación por el protocolo establecido, que contempla el sacrificio de todos los animales si no se alcanza una cobertura de vacunación del 90% de las granjas y del 75% del censo de animales en un radio de 50 km alrededor de un foco. A esto añaden que las vacunas aun no están llegando a las granjas, lo que deja el sector totalmente desprotegido.

A esta situación le suman la alerta por otras cuestiones, como por ejemplo la celebración de certámenes ganaderos sin medidas de protección, como la Subasta Estatal de Ganado celebrada recientemente en Madrid, de la que podrían salir animales con destino a Galicia; la falta de control efectivo de los transportes de ganado que llega, mismo desde zonas restringidas y de distintas especies, a mataderos gallegos o la cuantía insuficiente de las indemnizaciones actuales, que en caso de sacrificio no permiten ni siquiera la reposición de los animales ni garantizan la supervivencia de las granjas afectadas.

El SLG reclama la creación urgente de un grupo de crisis con capacidad de respuesta inmediata, en el que participen la administración, las organizaciones profesionales agrarias y el personal veterinario. "Este grupo debe garantizar agilidad, coordinación y comunicación directa con el sector, para evitar improvisaciones y perjuicios innecesarios a las producciones gallegas", explican.

"La prevención es necesaria, pero no puede hacerse la costa de las labradoras y labradores que mantienen vivo nuestro rural", ha apuntado.