El SLG reivindica "precios justos" y condena "prácticas abusivas" en el congreso del sector lácteo de la central

Congreso del SLG - SLG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha reivindicado "precios justos" y ha condenado "prácticas abusivas" durante la celebración del congreso del sector lácteo de la central.

En este foro, ha destacado el "papel fundamental" de las granjas gallegas y su peso en Galicia. "El alimento con más marca de Galicia es la leche y eso no lo tenemos que olvidar nunca", subraya en un comunicado.

"Mucha gente que está aquí trabaja a destajo por eso", ha resaltado quien salió reelegido responsable del sector de leche del SLG, Manolo Villaverde. Junto a él, la ganadera de Cesures Eva Rordríguez será la nueva vicerresponsable.

Este congreso se ha celebrado en plena renovación de los contratos lácteos. "El camino es construir una cadena de valor y cubrir siempre nuestros costes de producción", ha afirmado la ganadera Isabel Vilalba, exlíder del SLG.

"Tenemos que dignificar y valorizar lo que hacemos, y para todo eso tenemos una herramienta que es nuestra organización", ha subrayado la actual secretaria xeral, María Ferreiro.