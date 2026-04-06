El SLG urge reunir el Consello Agrario y pide acciones a administraciones ante la crisis del precio de la leche

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Labrego Galego ha urgido reunir el Consello Agrario Galego y el Observatorio do Sector Lácteo y ha reclamado actuaciones inmediatas a la Xunta, al Ministerio y a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ante la crisis del precio de la leche.

Así lo ha trasladado en un comunicado, en el que sostiene que como consecuencia de no aceptar una oferta de caída de precios "totalmente abusiva", muchas ganaderas y ganaderos del sector atraviesan un momento especialmente difícil.

Es el caso, según señala, de cuatro granjas de Ribadeo (Lugo) a as las que, por no aceptar las "ofertas abusivas de la empresa Reny Picot", esta dejó de recogerles la leche.

Ante ello, el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) exige la convocatoria urgente del Consello Agrario Galego --que no fue reunido en esta crisis del sector pese a ser el órgano de máxima interlocución--, y también ha pedido la convocatoria de la Mesa del Observatorio do Sector Lácteo para que den soluciones reales ante esta problemática.

"No podemos permitir que las ganaderas y los ganaderos se ven obligadas y obligados a tirar la leche por una práctica abusiva de la industria", denuncia el secretario de Acción Sindical del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), Brais Álvarez.

"GRANJAS ABANDONADAS"

Además, el responsable del SLG exige a la Xunta, al Ministerio y a la AICA una acción inmediata ante el abandono de estas granjas de Ribadeo y denuncia que, una vez más, los agricultores "están desprotegidos bajo la tiranía de las industrias".

Así, el sindicato denuncia que, "de forma unilateral e incumpliendo la Ley de la Cadena, a finales de marzo Reny Picot comunicó a cuatro granjas de Ribadeo que les negaba la recogida y que las dejaba".

De estas cuatro, la organización explica que dos llevan tirando la leche desde el 1 de abril porque no encuentran fábrica que quieran cogerlas.

El sindicato recuerda que la Ley de la Cadena señala que, si no se quiere continuar con la recogida de la leche en una granja, la industria debe comunicarlo con dos meses de antelación. Sin embargo, sostiene que Reny Picot lo comunicó con 5 días, sin que las granjas tuviesen una posibilidad real de buscar una alternativa.

Además, apunta que el paquete lácteo obliga a mandar las ofertas con dos meses, que no tienen por qué ser aceptadas, sino que marcarían en teoría un inicio de la negociación, que podría mismo continuar hasta dos meses desde que finalizase el anterior contrato.

Pese a ello, el SLG denuncia que las industrias ofrecen ofertas ilegales, con precios por debajo de los costes de producción.

Ante ello, ha explicado que está trasladando las denuncias de estos abusos a la Agencia de Control Alimentario (AICA) y valora trasladar esta situación a la justicia para "defender y hacer cumplir los derechos de los ganaderos".

"Están acabando con el rural y la Consellería do Medio Rural sin hacer nada ante estos abusos. Nos parece inaceptable", ha señalado.