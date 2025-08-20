El subdelegado del Gobierno en Ourense agradece a la UME la "entrega y profesionalidad" en extinción de incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha agradecido a la Unidad Militar de Emergencias (UME) su "entrega y profesionalidad" durante las labores de extinción de incendios.

Así se lo ha transmitido este miércoles al coronel jefe del V Batallón de la UME, Daniel Constantino Casado.

La provincia de Ourense, donde se mantiene activa la Situación 2, es la más afectada por la oleada de incendios que desde hace casi dos semanas azota Galicia.