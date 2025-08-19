El subdelegado del Gobierno en Ourense pone en valor la labor de la Brigada Paracaista contra los incendios

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, con miembros de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) en Melón. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO OURENSE

OURENSE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Ourense, Eladio Santos, ha visitado este martes el municipio de Melón, donde ha mantenido un encuentro con efectivos de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) desplazados para realizar labores de apoyo en evacuaciones y tareas logísticas en la lucha contra los incendios forestales.

Con motivo de esta visita, en la que también ha estado el alcalde de Melón, Emilio Luis Díaz, el subdelegado ha agradecido el trabajo de los militares y ha destacado el compromiso del Gobierno con esta emergencia, "como demuestra la reciente movilización de cien integrantes de la BRIPAC y otros cien de la BRILAT".

Según ha recordado Eladio Santos, la presencia de estos efectivos permite reforzar los dispositivos y garantizar una respuesta rápida ante la evolución de los incendios.

El subdelegado del Gobierno mantiene contacto permanente con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por los fuegos con el fin de evaluar los daños y coordinar las necesidades urgentes de cada localidad. Asimismo, ha destacado la cooperación institucional para garantizar la seguridad de la población y la eficacia en la gestión de la emergencia.