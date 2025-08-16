Sumar Galicia pide a Sánchez movilizar recursos ante una Xunta "desbordada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sumar Galicia ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que movilice todos los recursos contra los fuegos y active el mecanismo europeo de protección "ante un gobierno de Rueda desbordado".

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, tras una reunión extraordinaria de la Ejecutiva ante la situación de los incendios, incide en demandar recursos "ante un Alfonso Rueda desbordado y con actuaciones negligentes por culpa del maldito cálculo político del señor Feijóo".

Para López, "no estamos en el cálculo político, ahora toca coordinación entre administraciones y apagar fuegos". Sostiene, además, que el presidente de la Xunta "pidió tarde los medios estatales mientras perdía el control de los fuegos por subordinarse a la estrategia de Madrid del PP".