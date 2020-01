Técnicos de la Xunta comprueban in situ la afectación de la rata topo en ocho municipios de Lugo

Publicado 21/01/2020 19:06:06 CET

El DOG recoge desde este martes la convocatoria de las subvenciones destinadas a ayuntamientos para rehabilitar mercados de abastos

La Consellería de Medio Rural ha desplazado este martes a varios técnicos hasta los ayuntamientos de la provincia de Lugo en los que se ha detectado la presencia de la rata topo: As Nogais, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela.

Tal y como comunicaron los agricultores y ganaderos de la zona, este animal afecta a 2.995 parcelas, que suman una superficie total de más de 1.600 hectáreas.

El objetivo de esta evaluación realizada por los técnicos este martes es el de "poder decidir las posibles medidas a adoptar" de acuerdo con la normativa vigente, explica la Xunta. "Es preciso actuar con la máxima prudencia y cautela a la hora de tomar las decisiones oportunas, con el fin de no dañar la flora y fauna", añade la Administración.

A partir de ahora, la Consellería do Medio Rural volverá a mantener reuniones con los propietarios para consensuar las soluciones. De hecho, en un primer momento los propios afectados explicaron que las medidas a llevar a cabo no tendrían efecto en períodos de lluvia ni nieve, condiciones dadas desde el pasado noviembre.

En este sentido, la Xunta recuerda que su personal técnico ya trabajó sobre el terreno en noviembre, cuando los ganaderos y agricultores se comprometieron a trasladar los datos de la incidencia tras el puente de la Constitución. La Administración gallega terminó ampliando este plazo hasta después de Reyes.

AYUDAS PARA REHABILITAR MERCADOS

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural ha publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria de ayudas destinadas a los ayuntamientos gallegos para rehabilitar los mercados municipales de venta de productos agroalimentarios.

El presupuesto total de estas subvenciones en 2020, cofinanciado con el Fondo Europeo Agrícula de Desarrollo Rural (Feader), supera los 1,7 millones de euros. El objetivo de estas ayudas, enmarcadas en el programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, es potenciar la comercialización de estos productos en las plazas de abastos locales.

Las actuaciones que se pueden beneficiar de esta línea son aquellas que afecten a la estructura del edificio, a la rehabilitación de espacios comunes o a las instalaciones de uso colectivo. La ayuda ascenderá al 80 por ciento del coste de la obra, hasta un máximo de 50.000 euros.

PREMIOS AGADER

Además, el DOG recoge este martes la convocatoria de la 11ª edición de los Premios Agader a iniciativas de desarrollo rural, con una dotación presupuestaria total de 80.000 euros.

En concreto, el galardón consiste en 10.000 euros para el ganador de cada una de las 8 categorías: jóvenes, menores de 40 años, cultura y recuperación patrimonial, interés social, turismo, sector agroganadero, mujeres rurales, innovación tecnológica y lucha contra el abandono de tierras.

Los interesados, personas físicas o jurídicas privadas, podrán presentar sus candidaturas tan solo a una de las categorías y en el plazo de un mes a partir de este miércoles, 22 de enero.