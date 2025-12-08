Un total de 178 ayuntamientos gallegos no tienen un plan de actuación ante el riesgo de incendios forestales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha enviado a más de 200 ayuntamientos un comunicado para recordar la obligación de realizar alguno de los planes de actuación municipales (PAM) ante emergencias en función de los riesgo registrados en cada territorio.

Según ha detallado el Ejecutivo gallego en un comunicado, un total de 178 de estos avisos se refiere a la obligación de contar con un plan para el riesgo de incendios. Así, 55 de las alertas fueron enviadas a Ourense, 50 para A Coruña, 50 para Pontevedra y 23 para Lugo.

Otro de los planes tiene que ver con el riesgo de inundaciones y, en este sentido, la Xunta se lo notificó a 31 ayuntamientos --12 en A Coruña, ocho en Pontevedra y 23 en Lugo--.

En referencia al riesgo en el transporte de mercancías peligrosas, la Xunta envió avisos a 22 municipios --13 de A Coruña y 9 de Lugo--, y cuatro localidades --una de A Coruña y tres de Pontevedra-- recibieron comunicaciones para el riesgo químico.

Por otra parte, a nueve ayuntamientos --cuatro en A Coruña y cinco en Pontevedra-- les advirtió que deben contar con el Plan de Emergencias Municipales (PEMU), indicándoles los riesgos que deben incluir en caso de que algún Plan especial de Protección Civil de la Xunta lo establezca.

La obligación de elaborar los PAM se enmarca en lo establecido en los planes especiales de protección civil de ámbito autonómico frente a los principales riesgos: incendios forestales (Peifoga), inundaciones (Inungal), transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (Transgal) y establecimientos industriales que procesan o almacenan sustancias peligrosas (Planes de Emergencia Exterior).

Los documentos deben ser aprobados por el pleno del ayuntamiento, tras un período de información pública, y posteriormente deben ser homologados por la Comisión Galega de Protección Civil.