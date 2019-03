Trabajadores de Seaga protestan de nuevo ante la Xunta para denunciar el "incertidumbre" sobre su futuro

Publicado 07/03/2019 13:23:06 CET

Avisan de que no hay avances en la limpieza de franjas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadores de Seaga se han concentrado de nuevo ante la Xunta este jueves para denunciar su situación de "incertidumbre total", ya que dicen "no saber nada" sobre su futuro.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de A Coruña de Seaga, Peter Brea, lamenta "no tener información" sobre la reestructuración del servicio de lucha contra el fuego que prevé llevar a cabo la Xunta.

Los trabajadores de Seaga reclaman que se tengan en cuenta sus años de experiencia laboral en la puntuación para optar a entrar en las listas del servicio público de lucha contra el fuego. "No sabemos si ese anuncio del traspaso de gente de Seaga al servicio público va a ser realidad, tememos que sea un timo y que nos quedemos en la estacada", lamenta.

"Desde abril del año pasado no sabemos nada de lo que van a hacer con nosotros, estamos a la espera de unas negociaciones en las que nosotros no podemos intervenir porque no formamos parte de la administración", indica. "No se nos da ningún tipo de solución", apostilla Peter Brea.

En este sentido, critica que no conocen la valoración existente sobre "tiempo trabajado" ni los puntos con los que cuentan "ni cuándo van a decirlo". "Una locura", resume.

SIN AVANCES EN LA LIMPIEZA DE FRANJAS

Además, Brea avisa de que no hay avances para la limpieza de franjas de cara a la campaña de alto riesgo, en una tarea que está previsto realice Seaga. Advierte de que "se va a estar fuera de plazo para hacer los trabajos".

"Seguramente al final subcontraten y no hagan uso de la mano cualificada que tienen", reprocha, mientras trabajadores "con una formación de 12 años en el monte ahora mismo están sin trabajo porque la Xunta no quiere hacer uso de ellos"

Y es que "se está empezando" a planificar los trabajos tras adscribirse los municipios interesado, y, aunque "está pensando para que Seaga haga esos trabajos", deja claro que desconocen sus cometidos.

Asimismo, se queja de que en el pasado pidieron reuniones con la anterior conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, así como con el actual, José González, sin obtener respuesta. "Conseguimos las reuniones aparaciéndoles en la puerta, porque si no no nos contesta ni dios", censura.