Tres nuevos focos de enfermedad hemorrágica Epizoótica en Lugo y Pontevedra elevan a 1.015 las granjas afectadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha informado de la detección de tres nuevos focos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en las comarcas veterinarias de Terra Chá-Castro, en la provincia de Lugo, así como de Caldas y Vigo-Baixo Miño, en la provincia de Pontevedra. Estos casos elevan a 1.015 el número de explotaciones afectadas y a 2.344 los animales positivos confirmados.

De ello ha informado la Consellería do Medio Rural en un comunicado, ene l que explica que, dado que ya había confirmados focos de la enfermedad en estas provincias, el diagnóstico fue realizado exclusivamente por el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Galicia, dependiente de la Xunta.

Con esta declaración, Galicia tiene notificados focos en 30 comarcas veterinarias en este nuevo período estacional 2024 de circulación del vector transmisor. En concreto, 14 en la provincia de Ourense (A Gudiña, A Limia, Allariz, Baixa Limia, Maceda, O Carballiño, Ourense, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Terra de Trives, Ribadavia, Valdeorras, Verín y Viana); nueve en la de Lugo (Chantada, A Fonsagrada, Lugo, Os Ancares, Sarria, Terra Chá-Castro, Terra Chá-Guitiriz, Terra de Lemos-Quiroga y A Ulloa), y siete en la provincia de Pontevedra (A Paradanta, Caldas, Deza, O Condado, Pontevedra-O Morrazo, Tabeirós Terra de Montes y Vigo-Baixo Miño), en este nuevo período estacional 2024 de circulación del vector transmisor.

Por otra parte, el número de explotaciones positivas confirmadas por laboratorio se sitúa en 1.015 y los animales positivos confirmados en 2.344.

INDEMNIZACIONES

La Consellería de Medio Rural ha destacado que fue una de las pioneras en habilitar en 2023 la indemnización de los animales fallecidos por consecuencia de esta enfermedad, que continúa también en 2024.

En este sentido, ha señalado que se destinaron más de 200.000 euros a estas aportaciones para compensar la muerte de 409 animales de 195 explotaciones. Según ha detallado, se trata de datos referidos al anterior período de circulación del vector transmisor, puesto que, en el actual período, aún no se registraron solicitudes.

El departamento autonómico ha asegurado que a esta línea de apoyo se sumarán también las ayudas por tratamientos veterinarios a los animales afectados o por uso de desinsectantes en las explotaciones.

Además, el departamento autonómico ha reiterado la necesidad de que se activen, mediante lo correspondiente Real Decreto, los 15 millones de euros comprometidos por el Ministerio para la lucha contra esta enfermedad. También se ha solicitado que, entre los costes subvencionables, se permita incorporar la vacuna.

La Xunta ha recordado que, al final de la pasada estación de circulación del vector, la Consellería registró un total de 641 explotaciones, sobre un censo superior a las 30.000 explotaciones bovinas, en las que resultaron afectados 1.484 animales, con un índice de mortalidad del 1,09%.

VACUNA Y MEDIDAS PREVENTIVAS

El departamento autonómico ha recordado que la EHE es una enfermedad infecciosa, pero no contagiosa, producida por un virus que se transmite a los animales exclusivamente a través de la picadura de mosquitos del género Culicoides,spp.

Esta enfermedad aparece mientras esté el mosquito vector circulando en el ambiente. Existe por lo tanto un período de posible afectación de los animales (aproximadamente de abril a diciembre) y otro, en los meses de invierno, en los que al no existir circulación del vector, no hay posibilidad de infección en los animales.

La única vía de contagio en los animales es a través de la picadura de los mosquitos transmisores, por lo que no es posible a transmisión directa o indirecta entre ellos. Además, la Consellería do Medio Rural ha incidido en que no afecta a las personas, que no pueden enfermar ni por la picadura del mosquito transmisor, por contacto con animales infectados, ni por el consumo de productos de origen animal (carne, leche) de estos animales.

Al tratarse de una enfermedad vírica no hay tratamiento curativo, pero existe una vacuna desarrollada por la farmacéutica gallega Zendal y autorizada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que ya está disponible para su adquisición bajo prescripción veterinaria.

Además de la protección inmunológica que supondrá la administración de la vacuna, la Xunta señala que es fundamental a aplicación de medidas preventivas encaminadas a evitar el contacto de los animales con el mosquito vector.