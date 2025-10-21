Un tubo de la salida de escapes de un tractor, causante de un incendio en Silleda en octubre con 12 focos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Policía Nacional adscrita de Galicia ha esclarecido un incendio en el Ayuntamiento de Silleda, que presentó 12 fuegos diferentes y que fue provocado por la sustancia incandescente procedente del tubo de la salida de gases de un tractor que circulaba por la pista forestal afectada.

El fuego se registró el pasado 2 de octubre y fue en la parroquia de San Miguel da Ponte y afectó a una superficie total de unas 0,41 hectáreas, en el que fueron necesarios diversos medios de extinción de la Xunta.

Los agentes observaron durante la inspección ocular que, a lo largo de unos dos kilómetros de una pista forestal asfaltada, se habían producido 12 focos separados por metros unos de los otros.

Tras realizar gestiones posteriores, se localizaron unas cámaras de vigilancia en la zona de las que se analizaron las imágenes, lo que permitió determinar que la causa del fuego fue un tractor que, mientras circulaba, expulsaba una sustancia incandescente por el tubo de la salida de gases, produciendo los focos en los diferentes puntos.

Después de investigar en empresas próximas al lugar del suceso, los agentes lograron identificar al conductor del tractor, al que se le tomó declaración en calidad de investigado como presunto autor del incendio. Las diligencias por tales hechos fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lalín.

En lo que va de campaña, la UPA lleva 25 personas detenidas o investigadas como presuntas autoras de incendios forestales. La Xunta apela a la concienciación y a la prudencia de cara a evitar el registro de incendios.