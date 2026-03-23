Unións Agrarias denuncia ante Fiscalía a las industrias lácteas por "orquestar" una bajada de precios en Galicia

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A CORUÑA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Unións Agrarias han hecho entrega en la Fiscalía gallega de una denuncia contra las industrias lácteas por "abaratar el precio" que se abona en Galicia por la leche "trayendo" la misma desde Francia y Portugal.

Así lo ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, Óscar Pose, responsable del sector lácteo de Unións Agrarias, quien ha manifestado que se presenta la denuncia para que se abra una investigación por parte del Ministerio Público y ante lo que consideran "unos hechos delictivos".

"Lo hacen desde el pasado mes de agosto que se firmó el anterior contrato lácteo, es una maniobra orquestada para bajar el precio del contrato a partir del 1 de abril". "Están trayendo leche desde Francia y Portugal para abaratar aquí en este nuevo contrato", ha dicho para situar las bajadas por lo que se abona por la leche gallega entre "siete u ocho céntimos".

Al respecto, ha apuntado a un "incremento" de la importación de leche que ha situado entre "el 150 y el 200%" y ha aseverado que esta entrada la han constatado a través de los camiones que llegan a las industrias.

"Galicia es deficitaria, se necesita leche pero no se puede permitir que se use de forma ilegal para bajar el precio de aquí, cuando hay falta de un producto tiene que incrementar el precio no bajarlo", ha apuntado sobre lo que reciben ganadores y ganaderas.

"Son contratos con la misma bajada y misma duración, de cuatro meses", ha sentenciado en relación a su denuncia de una "estrategia orquestada por parte de las industrias para bajar el precio de la leche".

Por otra parte, ha aseverado que tienen "muchas dudas" de que se esté respetando el origen de la leche cuando el producto llega al cliente.

"Se está engañando al consumidor", ha dicho para afirmar que hay cartones de leche con "nombre gallego" pero del que dudan que la leche que contiene sea cien por cien de la comunidad autónoma. "La Administración tiene que actuar ya", ha reclamado también.