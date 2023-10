Unións Agrarias y Sindicato Labrego demandan ayudas económicas a los ganaderos afectados por la EHE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) y el Sindicato Labrego Galego han demandado ayudas económicas por parte de la Xunta para los ganaderos afectados por la incidencia de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

En sendos comunicados, las organizaciones agrarias han instado a la Consellería do Medio Rural a no restar importancia a la enfermedad y que active una ronda de contactos para articular una respuesta que incluya un paquete de medidas con dotación económica suficiente.

Tanto SLG como Unións Agrarias han recordado que comunidades como Euskadi ya han concretado líneas de ayudas para las explotaciones afectadas por esta dolencia, por lo que reclaman a la Administración gallega que active de forma "inmediata" de una partida que cubra el pago de los animales muertos a precio de mercado, los tratamientos de los enfermos y el lucro cesante en las granjas por la caída de producción.

Advierte que la situación derivada de esta enfermedad se suma a los "muy elevados" gastos de producción a los que deben hacer frente las granjas debido al alza de los precios en los forrajes y los combustibles, así como las rebajas "impuestas" por la industria láctea y el "estancamiento" del precio de la carne.

Por ello, creen que deben cubrirse desde la administración los gastos que deriven del tratamiento de las reses enfermas, por lo que subraya la importancia de que la Xunta actúe con celeridad ante la expansión por "la práctica totalidad del territorio estatal" de la enfermedad un año después de que se detectase el primer caso.

Por su parte, el Sindicato Labrego Galego también demanda la creación de estas ayudas y censura que Medio Rural "reste gravedad" a la dolencia alegando una "baja incidencia". Así, pide que cese en esta actitud y abra un canal de interlocución con el Ministerio de Agricultura que articule medidas económicas para compensar el sector.

Así las cosas, apela al conselleiro do Medio Rural, José González, a que "no juegue a engañar al sector dando a entender en los medios de comunicación públicos que se va a activar una ayuda para paliar las muertes de animales por la EHE" cuando, según el SLG, se trata de un programa ya existente de carácter general y que no es específico de esta enfermedad del ganado.

Por último, ha reclamado mejoras en el traslado de información a los ganaderos y que se apueste desde la Xunta por captar fondos para proyectos de investigación que permitan desarrollar medidas preventivas ante esta y otras nuevas enfermedades que afectan a las reses.