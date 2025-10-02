La Universidade de Vigo participa en un proyecto pionero para la detección satelital de incendios

Un coche circula al lado del terreno calcinado, a 20 de septiembre de 2025, en A Barca, Sober, Lugo, Galicia (España). La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha explicado que las llamas de este incendio forestal calcinaron varias casas y, aunque
Un coche circula al lado del terreno calcinado, a 20 de septiembre de 2025, en A Barca, Sober, Lugo, Galicia (España). La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha explicado que las llamas de este incendio forestal calcinaron varias casas y, aunque - Carlos Castro - Europa Press
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 2 octubre 2025 11:58

BARCELONA/SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aistech Space, Telespazio Ibérica y Kreios Space, en colaboración con la Universidade de Vigo (UVigo), están cooperando para el desarrollo de un sistema satelital para la detección temprana y monitorización de incendios que permita actuar más eficazmente contra el fuego.

El proyecto, concedido por la Agencia Espacial Española en el marco del Programa Tecnológico Espacial, comenzó en enero y actualmente trabajan en él más de 20 personas, informan las tres compañías en un comunicado este jueves.

Con una duración de 30 meses y un presupuesto de 4 millones de euros, este trabajo pretende "hacer frente a las limitaciones de los sistemas actuales --con resoluciones insuficientes y recurrencias de varios días--".

En su caso, utilizará un sistema de imágenes multiespectrales en el rango infrarrojo con una resolución "sin precedentes" y una recurrencia inferior a 24 horas.

Su desarrollo se articula en cuatro pilares: un telescopio optimizado para la detección de incendios, un motor para operar en órbitas terrestres muy bajas (VLEO), una plataforma satelital a 200 kilómetros de altitud y algoritmos de inteligencia artificial que diferencien de forma automática entre incendios y falsas alarmas.

Contador