UU.AA. denuncia ante industrias lácteas el "ataque" a Galicia y exige declarar ilegales contratos a la baja

El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, participa en una reunión en Madrid con la cúpula de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) - UNIÓNS AGRARIAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha participado este lunes en una reunión en Madrid con la cúpula de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), en donde ha denunciado que "no tienen sentido las bajadas que se plantean en Galicia" de precios que se pagarán a productores en nuevos contratos a partir de abril", lo que tacha de "ataque" contra el sector.

En declaraciones tras el encuentro, García ha advertido de que se va a pedir a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que declara "ilegales de modo inmediato" los contratos a la baja a partir del 1 de abril, con recortes de entre siete y ocho céntimos por litro.

También aboga por actuar "penalmente" contra las industrias que importan de forma "ilegal" leche de Francia y Portugal para forzar bajadas de precios. Requiere a la Xunta y a la AICA que intervegan para determinar qué empresas realizan estas actuaciones, con "cuántas cisternas, qué volumen y a qué precio". Además de que califica este hecho como "un fraude" para el consumidor.

Precisamente, ganaderos de Unións Agrarias interceptaron un camión el pasado viernes en Teixeiro, en el municipio coruñés de Curtis, y tiraron unos 15.000 litros de leche de una cisterna procedente de Portugal con destino a la planta de Inleit.

García advierte de una "situación grave en Galicia" debido a una "bajada unilateral" en nuevos contratos que duplica la que se ofrece en otras comunidades, en un contexto de subidas de costes "sustanciales" a raíz de la guerra en Oriente Próximo.

Alerta de que las industrias están "incumpliendo la ley de cadena alimentaria", lo que "pone en jaque el futuro de muchas explotaciones", así como el abastecimiento de mercado nacional que importa más del 30%.

El secretario xeral de Unións Agrarias carga contra una industria láctea que "actúa unilateralmente, llevándose por delante las más mínimas reglas de negociación colectiva", pues "plantea contratos de adhesión que el ganadero solo tiene la opción de firmar o tirar la leche". Por tal motivo, da por "rotas las relaciones con la industria mientras no se cambie esta situación".