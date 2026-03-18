La Xunta apela a la responsabilidad de la industria láctea para "garantizar la sostenibilidad" del sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha apelado a la responsabilidad de la industria láctea para "garantizar la sostenibilidad" del sector y ha lamentado reducciones "tan pronunciadas" en los precios que se ofrecen a los ganaderos, pues "no están justificadas".

Una demanda que se enmarca en el proceso de renovación de contratos abierto actualmente entre industria y productores, según ha explicado la Xunta en una nota de prensa, en la que también se ha referido a un contexto de aumento de los costes de producción derivado del conflicto en Oriente Medio.

Así lo ha comunicado este miércoles la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, a los representantes de las principales industrias lácteas con presencia en Galicia. Lo ha hecho en una reunión en la que han abordado la situación actual de este ámbito productivo, centrada en la firma de los nuevos contratos de compraventa de leche.

Asimismo, la conselleira ha explicado que se están planificando también nuevas acciones para "verificar la trazabilidad" de la leche y detectar así posibles incumplimientos en el etiquetado sobre el origen.

En este contexto, ha reiterado varias reclamaciones al Gobierno central, como que haga una "inspección exhaustiva" de los contratos de la leche ante su renovación y que active la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar una posible competencia "desleal" de los excedentes que entran en España de otros estados miembro de la UE.

En segundo lugar, ha exigido que se reduzcan impuestos en la energía y, en particular, en el gasóleo agrícola para paliar el incremento de costes de producción causado por el conflicto bélico en Oriente Medio.