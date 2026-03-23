Xunta asegura que reforzó controles en el lácteo y apunta a entrada de excedentes de la UE a bajo precio

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en la reunión con Asaga - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se ha reunido con representantes de Asaga, encabezados por su presidente, Francisco Bello, en la ronda de contactos con el sector para evaluar la situación del lácteo y explicar el "refuerzo de controles" que la Xunta asegura que está "llevando a cabo".

En un comunicado, la consellería recuerda que Gómez se entrevistó días atrás con Unións Agrarias y con portavoces de la industria y avanza que esta misma semana mantendrá un encuentro también con la distribución, "así como con los demás representantes de los productores".

Estos contactos se enmarcan, según Medio Rural, en la línea de trabajo "a favor de la unión, el entendimiento y la colaboración entre los diferentes agentes de la cadena de valor de la leche, con vistas a garantizar su sostenibilidad".

El actual contexto está marcado por la renovación de contratos entre industria y ganaderos y también por la entrada en España de excedentes de leche de la Unión Europea a bajo precio, según constata la propia Xunta en la nota de prensa.

Asimismo, apunta al incremento de los costes de producción derivado del conflicto en Oriente Medio, y subraya que la Xunta "está intensificando los controles para vigilar que el proceso de firma de nuevos contratos respete escrupulosamente la legislación vigente" y además "para verificar la trazabilidad de la leche y detectar así posibles incumplimientos en el etiquetado en relación con su origen", entre otras medidas.

En esta línea, demanda al Gobierno central "que haga cumplir la ley de cadena alimentaria" y "que actúe frente a la posible competencia desleal de esos excedentes", mediante la activación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).