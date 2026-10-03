La Xunta avanza que el 20 de octubre se iniciará el pago de los 47 millones de anticipo de la campaña de la PAC

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha anunciado que el próximo 20 de octubre se iniciará el pago de los 47 millones de euros correspondientes al anticipo de la campaña de la Política Agraria Común (PAC).

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, el objetivo es favorecer la disponibilidad de liquidez dentro del sector agroganadero ante el actual contexto de incremento de los costes de producción. "Desde la Xunta trabajamos con seriedad y rigor para facilitar esta situación", ha destacado Gómez.

Durante su intervención en la inauguración de la VI Exposición Agrogandeira Crianza Trevinca, la conselleira ha recordado el compromiso con los profesionales del sector a través de la movilización de 3,6 millones de euros en ayudas destinadas a compensar el incremento de los costes del gasóleo agrícola y de los fertilizantes.

Asimismo, ha reivindicado un precio "justo" para que las personas agricultoras y ganaderas perciban lo que corresponde por sus productos de "excelente calidad", al tiempo que ha animado a los jóvenes a trabajar en este ámbito productivo.

María José Gómez ha insistido en la importancia de abrir nuevos mercados en los que poder comercializar estos productos reconocidos por su excelencia, destacando en esta labor el papel de eventos como esta Exposición Agrogandeira Crianza Trevinca.

Finalmente, la conselleira ha adelantado que "en breve" se publicará la resolución de la convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes al campo, así como de los planes de mejora asociados, que en este 2026 contó con un presupuesto de 53 millones de euros.