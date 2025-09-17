La Xunta cifra en 750 las personas atendidas y en 143 las ayudas para afectados por los fuegos de Valdeorras

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio, a 7 de septiembre de 2025, en Casaio, Ourense, Galicia (España). El incendio de Carballeda de Valdeorras, declarado en la tarde del sábado, 6 de septiembre, en la parroquia de Casaio, avanza - Rosa Veiga - Europa Press

La conselleira do Medio Rural se acerca a la oficina móvil habilitada en Vilamartín de Valdeorras

La Conselleira do Medio Rural ha atendido a más de 750 personas y ha tramitado 143 expedientes en ayudas para los afectados por los incendios forestales del pasado mes de agosto en la comarca ourensana de Valdeorras.

Así lo ha trasladado la titular del departamento, María José Gómez, este miércoles durante una visita a la oficina agraria móvil puesta a disposición de los damnificados en el ayuntamiento de Vilmartín de Valderroas. Del acto ha informado su departamento en un comunicado.

Según ha explicado la conselleira, solo en este punto de atención ciudadana, "uno de los 17 de información y asesoramiento habilitados por la Xunta para los afectados", ya se atendieron 121 personas y se tramitaron una treintena de expedientes de ayuda.

En este sentido, la Xunta ha recordado que, en el caso de las explotaciones agrícolas y ganaderas, se habilitaron aportaciones tanto para la reparación de bienes, maquinaria, equipo o medios de producción como para la adquisición de alimentación complementaria para el ganado en extensivo o las colmenas supervivientes en las zonas afectadas.

También se contemplan indemnizaciones a los ganaderos y agricultores por perdidas en la producción. En el caso de las explotaciones forestales, se cuenta con aportaciones para la reparación de los daños causados a infraestructuras y también hay partidas para maquinaria y equipo forestal dañado, para la afectación en madera amontonada quemada y de corta y recogida de la madera quemada no comercial o para reposición de forestaciones.

Son, en total, ocho diferentes líneas de ayudas para las explotaciones ganaderas, agrícolas y forestales, que cobre el 100% de la inversión. Un esfuerzo con el que, ha incidido la conselleira, se trata de apoyar a los daminificados y lograr que Galicia se recupere lo más pronto posible de los daños de los incendios del varerano.

APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA

Con anterioridad, Gómez se ha acercado también hasta la bodega Santa Marta, situada en este mismo municipio y que se vio afectada por los incendios.

La conselleira ha puesto en valor la calidad de sus vinos, elaborados en el marco de la Denominación de Origen (DO) Valdeorras y ha reiterado el apoyo de la Xunta al sector vitivinícola en particular. De hecho, en la línea específica por pérdidas de producción se incluye una partida específica para el caso concreto del vino, que será de 12.700 euros/hectárea.

En la misma línea, Gómez ha incidido que, según trasladó la propia DO, la afectación por los fuegos en su territorio representa un 2% del total de las hectáreas inscritas en la denominación. Con todo, ha añadido la conselleira, la Xunta quiere tenderle a mano a los productores de vino de esta comarca y del resto de las afectadas por los incendios porque, señaló, "Galicia es una potencia en este sector gracias a ellos".

Al mismo tiempo, la titular de Medio Rural ha remarcado que el sector vive un momento clave, como es el inicio de la vendimia, y por eso tiene aún más sentido la visita y el hecho de reafirmar el apoyo del Gobierno gallego a este ámbito productivo.

Además, ha subrayado que ese respaldo al mundo del vino también se concreta en ayudas anuales para los viticultores y bodegueros, que en este 2025 se cifran en más de 10 millones de euros, contabilizando tanto las aportaciones para reestructuración y reconversión de viñedo como las destinadas a la promoción del vino gallego en mercados de terceros países y las que apoyan la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas.

VISITA AL DISTRITO FORESTAL

Por otra parte, María José Gómez, acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, ha visitado también este mediodía el Distrito Forestal XIII Valdeorras - Trives, donde ha reiterado su agradecimiento a todos los profesionales que lucharon contra los incendios forestales de este verán y puso en valor su "ingente trabajo", tanto sobre el terreno como desde los diferentes centros de coordinación. Una labor que, ha destacado, hizo posible, entre otras cosas, la defensa efectiva de multitud de núcleos de población.