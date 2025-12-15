La Xunta convoca ayudas para compensar los daños causados por el lobo al sector agroganadero

Archivo - Un lobo ibérico - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La Xunta de Galicia ha convocado este lunes las ayudas para paliar los daños que provoca el lobo sobre el sector agroganadero, dotadas con un presupuesto de casi 600.000 euros para este año. Las mismas podrán solicitarse a partir de este martes, 16 de diciembre.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la orden en la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para paliar los daños producidos por el lobo y se convocan para el próximo año.

Con un presupuesto de 597.724 euros, las mismas van dirigidas a los propietarios de ganado afectado por ataques de estos animales y que se comuniquen en el teléfono 012 entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Con carácter general, las cuantías de ayudas variarán en función de las especies afectadas y de su edad, oscilando entre los 37,7 euros de un ejemplar de ganado ovino/caprino adulto de seis años o más y los 2.598,7 euros de una res bovina de raza autóctona de entre dos y seis años.

En todo caso, estos importes se calcularán en base al baremo establecido en la propia orden, pudiendo incrementarse en un 10% en el caso de aquellas explotaciones en las que se tiene comprobada la aplicación de medidas preventivas de manera favorable.

La orden recoge también la posibilidad de sufragar los gastos veterinarios de las reses que resulten heridas; los de eutanasia acreditados, de ser necesaria esta medida, y los abortos que sufran las reses, como consecuencia del acto de depredación.

Esta convocatoria incluye también un importe adicional, en concepto de lucro cesante, para el ganado ovino y ovino-caprino reproductor de carne y leche (hembras), que oscilará entre los 9,1 euros (en el caso de una cabra hembra adulta de entre 1 y 6 años) y los 1.803, 1 euros (para vacas de entre dos y seis años).