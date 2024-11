La Xunta convocará en 2025 ayudas para la incorporación de agricultores y ganaderos en ecológico

Esta partida estará incluida en la solicitud única de la PAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha anunciado que la solicitud única de la PAC del próximo año incluirá una nueva convocatoria de la línea de ayudas a productores ecológicos para apoyar la incorporación de agricultores y ganaderos en este ámbito.

En una visita a una explotación de vacuno en Monfero (A Coruña), la de la que ha informado la Xunta en un comunicado, ha explicado que los interesados deberán inscribirse en el Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia antes de finales de año y cumplir los requisitos que se establecen para estar incluidos en este régimen de producción.

Según ha explicado María José Gómez, estas ayudas tienen un carácter quinquenal y ya habían sido convocadas en la campaña de 2023, por lo que hasta transcurridos los cinco años del período de programación del Plan Estratégico de la PAC, las personas que quisiesen acogerse a esta ayuda no lo podrían hacer hasta el año 2028.

Con esta iniciativa, la Consellería do Medio Rural quiere profundizar en su compromiso con la producción ecológica, y tenderle la mano la aquellos productores que no pudieron acogerse a estas aportaciones en la anterior convocatoria, con el fin de que no tengan que esperar durante cinco años a la apertura de otra nueva.

La conselleira ha hecho este anuncio en su visita a una explotación de producción de leche en sistema extensivo y de tipo ecológico situada en el municipio coruñés de Monfero, que cuenta con un censo de alrededor de 100 animales, y en la que estuvo acompañada por los directores generales de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; y de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cerviño.

En este acto, Gómez ha puesto en valor el modelo productivo en ecológico "por su contribución a la sostenibilidad ambiental, económica y social de nuestro campo". En este contexto ha reiterado, además, la apuesta de la Xunta por la agricultura y la ganadería ecológicas.

La conselleira ha señalado que de este modo se sigue reforzando el sector agroganadero gallego y contribuyendo también a cumplir los objetivos establecidos en la PAC y en el Pacto Verde Europeo, en cumplimiento de la agenda 2030, con una apuesta decidida por la sostenibilidad medioambiental para llegar al 25% de tierra en cultivo ecológico para el año 2030.