La Xunta defiende que realiza "multitud de controles" sobre el lácteo

Archivo - Un ganadero de A Silveira vacía su tanque de leche, a 7 de abril de 2026, en Ribadeo, Lugo, Galicia (España). Desde el 1 de abril, dos de esas cuatro granjas se ven obligadas a tirar la leche a falta de otra industria que se la compre; llevan va - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de la PAC y de Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, defiende que la Xunta realiza "multitud de controles" sobre el lácteo ante la caída generalizada de precios que se paga a productores y las denuncia de entrada de leche foránea.

En la Comisión de Agricultura, Lara Méndez (PSdeG) ha censurado la bajada de entre ocho y nueve céntimos por litro de leche en Galicia, en lo que organizaciones agrarias tachan como "nuevo cártel de la leche".

La diputada socialista ha reclamado una comisión de estudio parlamentaria sobre el lácteo que sea "operativa, resolutiva y constructiva". Pide aceptar las propuestas del PSdeG frente a la "visión negativa".

En respuesta, Cerviño asegura que se refuerzan los controles sobre contratos lácteos, con inspecciones sobre trazabilidad y etiquetado acerca del origen. "Se abrirán los oportunos expedientes", afirma, y se trasladarán "indicios de incumplimiento que se detecten".

De este modo, ha lamentado que el lácteo gallego sufre "mayor presión" que el resto del mercado europeo, con un "endurecimiento sin margen para negociar otras condiciones".

Al respecto, el director xeral pone en valor los trabajos de la Xunta con diferentes reuniones ante esta "exagerada" y "radical" reducción de precios, "contundentemente más lesiva que el resto de Europa".

Aboga por una modificación del paquete lácteo, con la posibilidad de prorrogar contratos si no hay acuerdo, evitar competencia desleal y que se permita renunciar por precio y no solo duración.

CAMINOS RURALES

Por otra parte, Sonia Vidal (BNG) ha denunciado el estado en el que se encuentran caminos rurales de concentraciones parcelarias, que "no se pueden transitar" en zonas de A Limia, Lugo y A Coruña.

Sobre este extremo, la directora xeral de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez Rivera, ha reconocido la "preocupación" por el estado de las pistas rurales tras los temporales de invierno, pero señala que, toda vez entregadas las obras de parcelarias, la "titularidad y conservación corresponde" a municipios. Resalta el apoyo de la Xunta de más de 170 millones desde 2016 en mejora de caminos.