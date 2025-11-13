La Xunta espera que confinar a gallinas sirva para evitar la gripe aviar en "un momento de fuertes migraciones"

Gallinas en gallineros en A Mariña, a 9 de noviembre de 2025, en A Mariña, Lugo, Galicia (España). Se trata de explotaciones avícolas de los concellos de Barreiros, Ribadeo y A Pontenova. - Carlos Castro - Europa Press

OURENSE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, espera que la medida del Ministerio de Agricultura de confinar a todas las gallinas del país sirva para evitar que la gripe aviar afecte a aves domésticas en Galicia en "un momento de fuertes migraciones".

En declaraciones en San Cibrao das Viñas (Ourense), la conselleira ha explicado con este medida que entra en vigor este jueves las gallinas deberán estar confinadas en los 313 municipios gallegos.

Además, recuerda que en Galicia no hay "ningún caso de gripe aviar en aves domésticas" ni en granjas, tan solo casos de aves silvestres como gaviotas.

"Todas estas medidas son precisamente para prohibir que en este momento de fuertes migraciones que las aves silvestres puedan contagiar a la cabaña avícola de Galicia", explica.

Señala que "el objetivo principal" es "evitar que las gallinas compartan bebedero, o otro tipo de instalaciones, o comida con pájaros", "por eso se decreta ese confinamiento".

DERMATOSIS NODULAR

En lo tocante a la dermatosis nodular contagiosa, la conselleira ha recordado la suspensión, hasta final de mes, de todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentración de ganado en Galicia para proteger a los animales.

Insiste en pedir al Ministerio de Agricultura "coordinación" frente a esta enfermedad que afecta por el momento solo a Cataluña. Requiere "unas líneas generales" como ocurre con la gripe aviar.