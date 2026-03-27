La Xunta espera reducir tiempos de respuesta ante incendios con los nuevos medios aéreos

Archivo - Un avión de extinción de incendios trabaja en la extinción del incendio iniciado en Boiro, a 6 de agosto de 2022, en Boiro, A Coruña (Galicia). La Consellería do Medio Rural ha informado de que la superficie calcinada en el incendio declarado el - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que con la incorporación de cuatro medios aéreos durante la campaña de este año se espera "seguir disminuyendo esos minutos de reacción hasta la llegada a un incendio".

Así lo ha expuesto en declaraciones con motivo del Consello Forestal de este viernes en el que se ha abordado el plan de lucha antincendios (Pladiga) de 2026, en donde ha reiterado las novedades para este año anunciadas el pasado lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Ante críticas de la oposición por no aprobar el Pladiga antes, la conselleira valora "adelantar" a marzo la presentación de este plan pendiente de aprobación en el Consello de la Xunta. Deja claro que es un documento "vivo", por lo que el de 2025 sigue vigente hasta que se apruebe el de 2026, ya que "es una cadena que nunca se rompe".

Defiende que con este plan se busca trabajar de forma "responsable" para "seguir intentando defender a Galicia ante los incendios forestales".

Los cuatro medios aéreos que se incorporan son dos aviones más de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado, de mayor volumen de descarga.

MÁS MEDIDAS

Así, ha recordado las nuevas medidas avanzadas por Rueda, tales como la incorporación de 42 nuevas brigadas en periodo de alto riesgo, que suponen 168 efectivos más, los cuales se repartirán por zonas mediante "criterios técnicos".

Resalta los tres drones que se incorporan --en colaboración con Abanca-- para zonas de difícil acceso, el aumento a 241 videocámaras de vigilancia, la aplicación de pruebas piloto de IA para detección de fuegos, así como la nueva aplicación móvil para que la ciudadanía pueda avisar "de modo ágil e inmediato".

Gómez subraya el esfuerzo para mejorar infraestructuras, tales como la base de helicópteros en Lalín que espera que esté disponible a "finales de verano", unido a las obras que se realizan en el aeródromo de Valga. Paralelamente, apunta a 18 lotes de maquinaria pesada y 16 nuevos bulldozers.

También se refuerza la Unidade de Directores de Extinción de la Xunta (UDEX), que pasa de seis a un total de 15 expertos, centrados en los grandes incendios forestales.

Por otra parte, la conselleira do Medio Rural pone en valor el convenio de limpieza de franjas secundarias, que duplica presupuesto a 25 millones. Señala que hay 284 municipios adheridos y "alguno" más en trámite de sumarse.