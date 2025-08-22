La Xunta estudia el impacto de los incendios forestales en la fauna

Una señal quemada, a 13 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). Foto de archivo. - Rosa Veiga - Europa Press

La conselleira de Medio Ambiente destaca el "refuerzo" para frenar el avance hacia parques naturales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha asegurado que personal autonómico está estudiando los efectos de los incendios forestales en la fauna.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes, tras haber acudido a una reunión de la Oficina Técnica da Seca en la sede de Augas de Galicia.

Vázquez ha añadido que desde la Xunta se hizo un refuerzo en el combate contra los fuegos que acechan los parques naturales. "No hay balance de animales muertos, pero es cierto que por parte del personal de Patrimonio Natural se están haciendo los estudios necesarios y los agentes medioambientales están en el territorio", ha detallado.

"Hay una máxima, que son las personas, pero desde el punto de vista ambiental hay otra máxima que son nuestros parques naturales y ahí estuvimos haciendo un refuerzo", ha expuesto.

Ya sobre los incendios ha destacado el hecho que desde Quiroga (Lugo) se haya podido frenar el avance del fuego hacia O Courel, alejando así el recuerdo del último grande fuego en la región, en 2022. Al respecto, ha incidido en que las condiciones climáticas y el aumento del número de efectivos hicieron posible tener el control de la situación.

En esta coyuntura, la conselleira ha valorado que "no es mala la situación" en los parques naturales gallegos, aunque ha admitido que no es posible por ahora que se pueda dar ya una conclusión sobre la situación.