La Xunta facilitará los trámites para sustituir por eucalipto el pino afectado por la banda marrón

La directora xeral de Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, en una visita a Abadín. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha avanzado que facilitará los trámites a los propietarios forestales para agilizar el cambio por eucalipto de las masas de pino gravemente afectadas por la banda marrón.

Así, tal y como ha avanzado la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, en una visita a Abadín, la Administración autonómica publicará en los próximos días en su página web una instrucción con esta finalidad.

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la directora xeral ha detallado que esta medida tiene como principal objetivo ayudar a los propietarios a frenar la expansión de esta enfermedad y darles una alternativa para evitar el abandono y aumentar la productividad del monte.

A su vez, ha señalado que desde la llegada de esta plaga a los montes gallegos, Medio Rural ofrece a los particulares la posibilidad de realizar tratamientos gratuitos, una medida que continúa para todos aquellos interesados.

En concreto, la instrucción concreta los trámites necesarios en relación a lo establecido en la Ley de medidas que acompaña los presupuestos de este año y que introduce dos flexibilizaciones en la moratoria del eucalipto hasta 2030.

Así, por un lado, se permite el traslado de la superficie de eucalipto a otra parcela, siempre y cuando la parcela inicial se transforme a coníferas o frondosas y la superficie de la nueva repoblación no supere, con carácter general, el 75% del eucalipto que había en la inicial.

Por otro lado, la segunda flexibilización abre la posibilidad de sustituir una masa de pinos gravemente afectados por la banda marrón por eucaliptos en un único turno de tala. La plantación de eucaliptos quedará limitada a un máximo del 50% de la superficie de pino eliminada y el otro 50% deberá repoblarse con cualquier otra especie de coníferas o frondosas.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA Para certificar la gravedad de la afectación sanitaria y la inviabilidad técnica y económica de la masa, se deberá constar de un informe técnico.

Este documento, ha explicado la Xunta, tendrá que certificar el agente causal, con un boletín oficial de resultados emitido por un laboratorio de referencia o acreditado, acercar también evidencias gráficas georreferenciadas (fotografías) sobre la afectación y verificar la gravedad de afectación y la mortalidad real de la masa.

En esta línea, se considerará que existe una grave afectación sanitaria de la masa cuando la mortalidad real (pies muertos y puntisecos por hectárea) supere el 25% de la densidad objetivo establecida por el modelo silvícola correspondiente.

Del mismo modo, la solicitud de repoblación incorporará una propuesta completa de reforestación, que incluirá cartografía con la delimitación de las superficies destinadas a eucalipto y la justificación de la viabilidad silvícola de la nueva configuración.

Asimismo, los interesados podrán optar por la posibilidad de solicitar que sea la administración forestal la que realice la toma de muestras y su análisis en laboratorio previo pago de la tasa correspondiente.