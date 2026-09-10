La Xunta impulsa con la Fundación Arume la cadena de valor del pino de Galicia

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, firma un convenio con el presidente de la Fundación Arume, Xosé Mera - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha firmado un convenio con la Fundación Arume para el estudio, dinamización y puesta en valor de la cadena monte-industria vinculada, en concreto, al pino y a la marca 'Pino de Galicia'. El acuerdo, rubricado por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana y el presidente da entidad, Xosé Mera, contempla una subvención de 164.482 euros entre los años 2026 y 2027 y recoge diversas actuaciones.

En primer lugar, en base a este acuerdo entre la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera) y la Fundación Arume, se hará un estudio estratégico de la cadena de valor del pino de Galicia, desde el monte hasta los productos finales, y se analizará la vertiente económica, social, ambiental, territorial, industrial y de mercado para dimensionar su valor y relevancia.

Asimismo, conforme ha detallado la Xunta en un comunicado, también se reformulará la marca de garantía 'Pino de Galicia'. Se hará un análisis del posicionamiento actual y, en base a los resultados, se diseñará una estrategia de rebranding para complementar las necesidades detectadas además de incluir nuevos productos, revisar procesos de certificación y acreditación y redefinir la misión, visión y valores de la marca.

El convenio recoge, asimismo, acciones de divulgación, como encuentros intersectoriales y actividades para los más jóvenes. En este sentido, se organizarán, por ejemplo, dos nuevas ediciones del encuentro 'Piñeiros', en el que se dan cita profesionales de la cadena forestal-madera.

La Fundación Arume es una de las principales organizaciones del sector forestal-madera enfocada de manera específica a la recuperación y el desarrollo de la madera de pino y a la bioeconomía. Se fundó en julio de 2019 y la integran empresas, aserraderos y otras entidades vinculadas a esta industria en Galicia.