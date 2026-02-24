La Xunta moviliza más de 7,5 millones en ayudas para los afectados por los incendios de 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este martes que su departamento ha destinado más de 7,5 millones de euros con más de 700 ayudas para los afectados por los incendios del pasado 2025.

Así lo ha trasladado en su visita a los terrenos de la comunidad de montes vecinales en man común de Barroso, en Avión, beneficiaria de una ayuda.

En concreto, según ha destacado la Xunta en una nota de prensa, esta comunidad de montes tiene aprobada una ayuda de cerca de 50.000 euros para eliminar madera no comercial quemada en una superficie de más de 45 hectáreas.

Esta es una de las líneas de ayuda que se habilitaron desde la Consellería para apoyar a los afectados por los incendios del pasado verano para paliar sus consecuencias en las explotaciones ganaderas, agrícolas y forestales. Ha detallado también que otras cuatro comunidades cuentan con una ayuda aprobada en Avión, con un presupuesto total movilizado de 117.000 euros.

Es esta línea, la conselleira ha explicado que la ayuda de la que se benefició esta comunidad de montes contempla un máximo de 50.000 euros para gastos de la madera amontonada quemada y de corta, recogida y astillado de la madera quemada no comercial o trabajos de señalamiento, cubicación y/o tasación de madera comercial en montes de gestión pública.

Además, en el ámbito forestal, se han puesto a disposición ayudas de hasta 100.000 euros para plantaciones sustitutorias, así como de hasta 15.000 euros para la reparación de infraestructuras de titularidad privada que se vieron dañadas.

Del mismo modo, el Gobierno gallego ha destacado que se han puesto en marcha apoyos de hasta un máximo de 50.000 euros para la reparación de maquinaria y equipamiento forestal dañado en tareas de colaboración en la extinción de los incendios u ocasionados por los mismos.