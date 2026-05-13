La Xunta no aclara quién encargó la roza del segundo mayor fuego en la historia de Galicia y el BNG urge dimisiones

Archivo - Cartel de entrada a la Provincia de Ourense, a 21 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España). Así se desprende de los últimos datos ofrecidos por la Consellería do Medio Rural que recoge que los fuegos activos son cinco en la provinc - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, no ha aclarado quién encargó el pasado verano el desbroce que provocó el incendio de Oímbra (Ourense), el segundo mayor en la historia de Galicia con más de 22.000 hectáreas arrasadas, a preguntas del BNG en el Parlamento gallego.

En la Comisión de Agricultura, Secundino Fernández (BNG) ha exigido que "se depuren responsabilidades y se llegue al final" con la "dimisión" de cargos del PP y en la Xunta en relación con la orden de desbroce en condiciones extremas el 12 de agosto de 2025, en medio de una ola de incendios y en periodo en el que esos trabajos estaban "terminantemente prohibidos".

El diputado nacionalista ha cargado contra "el absoluto desastre y negligencia del PP", que "va del Ayuntamiento de Oímbra al gobierno de Rueda". Pregunta "qué hacía una máquina contratada por la Xunta, a través de Seaga, trabajando en una pista municipal" y "por qué la alcaldesa de Oímbra no paralizó la roza en esa pista de titularidad municipal".

También ha puesto el foco sobre la por entonces directora-gerente de la empresa pública Seaga, Luisa Piñeiro, que "no paralizó esa máquina con anagrama por Seaga" --aquí ha exhibido una foto del tractor usado en las tareas--, "ascendida" a actual directora xeral de Planificación Forestal. "¿Cómo puede ser que la responsable de la empresa que no paralizó esta máquina, a pesar del grave riesgo de incendios y por lo cual se provocó esta terrible catástrofe, fuera apremiada por todo esto?", ha clamado Fernández.

Denuncia que este fuego "casi acaba con la vida de tres jóvenes de la brigada municipal", que acudieron "en día de libranza" y "pidieron permiso a la alcaldesa". También hace hincapié en el "fracaso estrepitoso" de la Xunta, con la "negligencia" de que "permitió que se convirtiera en el segundo más grande de la historia de Galicia".

BAJO INVESTIGACIÓN JUDICIAL

En su respuesta, el director xeral ha eludido aclarar quién encargó esas tareas de roza, puesto que está "sometido a investigación judicial", por lo que las "responsabilidades" serán "abordadas en marco judicial".

Así, en su intervención se ha limitado a hablar de las condiciones "técnicas" del incendio sin entrar en causas. El responsable de Defensa do Monte valora la respuesta de la Xunta, con una llegada de medios en 17 minutos tras la notificación del fuego al 112 por un particular.

Destaca la "movilización extraordinaria" de medios durante esos días --159 brigadas, 109 motobombas y 106 medios aéreos-- tras una rápida propagación del fuego.

El diputado Secundino Fernández ha tachado de "escapismo lamentable" esta respuesta. "No ha habaldo absolutamente de nada de lo que pregunté", se ha quejado, pues acusa al director xeral de "tratar de tontos" a los diputados y "a las personas que fueron afectados". "No se puede poner toda la responsabilidad en un trabajador que cumplía órdenes", reprocha.

Subraya que "hay responsabilidades políticas", más allá de las judiciales que se diriman en el juzgado. "¿Por qué envió la alcaldesa a estos chavales sin experiencia, sin medios, sin jefe de brigada, sin apenas equipos de protección, con vehículo defectuoso, a una zona altamente peligrosa?", cuestiona el diputado nacionalista. Especial mención ha hecho de Iago, un joven al que le han quedado "graves secuelas el resto de su vida".

CAMPAÑA DE ESTE AÑO

Previamente, el director xeral de Defensa do Monte ha realizado una intervención a petición propia para dar cuenta del aumento de medios y brigadas para la campaña de alto riesgo de este año, ya comunicados por la Xunta en las últimas semanas. Reconoce los datos "contundentes" de incendios en 2025, que "deben interpelar a todos".

Llama la atención sobre la vulnerabilidad que suponen incendios "más extensos y violentos", a la vez que ha valorado los trabajos en franjas secundarias para prevenir fuegos, en unas tareas "compartidas" entre propietarios, ayuntamientos y Xunta. También resalta la restauración de más de 6.300 hectáreas quemadas en las que se ha actuado desde 2025 para minimizar daños.

Monserrat Valcárcel (BNG) critica que el objetivo de este año del plan anticendios (Pladiga) se eleve a 29.000 hectáreas quemadas, lo que supone una "rendición ante el fuego" y "normalizar la catástrofe".

Al respecto, Carmen R. Dacosta (PSdeG) ha acusado a la Xunta de presentar el plan antincendios "meses tarde, a escondidas y sin autocrítica". Denuncia que "sustituye la prevención real por propaganda y externalización".

Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha manifestado que el Pladiga cuenta con "una asignación muy pequeña de dinero y recursos" para prevención y recuperación de superficie quemada.