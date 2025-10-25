La Xunta organiza el martes en O Barco de Valdeorras una jornada sobre recuperación de viñedos tras los incendios

Archivo - Viñedos quemados de la parroquia de Seadur - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural, a través de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria y la Estación de Viticultora y Enología de Galicia (Evega), organizará este martes en O Barco de Valdeorras (Ourense) una jornada formativa sobre recuperación de viñedos afectados por los incendios.

En concreto, la acción formativa 'Tras el fuego: el camino de recuperación de viñedo y del vino', consistirá en un curso monográfico en el que se abordará la recuperación de zonas de viñedo afectadas por incendios forestales.

La jornada tendrá lugar en la Casa Grande de Viloira, en el ayuntamiento ourensano de O Barco de Valdeorras, e incluirá diferentes tertulias en las que se tratarán cuestiones como los efectos del fuego en el viñedo, el impacto de los incendios en las uvas y la afectación al suelo, entre otras.

Con todo, estarán impartidos por científicos, enólogos y personal experto en esta materia y la acción formativa finalizará con una demostración técnica de microtasting para aprender a detectar el smoke taint, "la huella que dejan el humo y los incendios en el sabor del vino".