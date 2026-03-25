La Xunta pide a distribución "entendimiento" con productores en contratos para sostenibilidad del sector lácteo

La Conselleira Do Medio Rural, María José Gómez, Se Reúne Con Distribución Láctea - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, insta a la distribución a tener "entendimiento" con productores en la negociación de los nuevos contratos de leche para garantizar la sostenibilidad del sector lácteo.

Este miércoles la conselleira se ha reunido con representantes de las principales cadenas de distribución para pedir que trabaje de manera conjunta en relación con el resto de agentes de la cadena de valor de la leche.

Gómez señala que en el momento actual de negociación de los contratos de compraventa de leche entre los ganaderos y la industria es necesario ese entendimiento para asegurar la continuidad de la actividad, tanto de las explotaciones como de la del resto de agentes.

El actual contexto está condicionado por la entrada en España de excedentes de leche de la UE a bajo precio y también por un incremento de los costes de producción a causa del conflicto en Oriente Próximo.

Señala que la Xunta está intensificando su labor de control para confirmar que el proceso de negociación de los contratos se hace conforme a la normativa en vigor y para verificar la trazabilidad de la leche y detectar así posibles incumplimientos en el etiquetado con respecto al origen.

También al Gobierno central que haga cumplir la ley de la cadena alimentaria y que active la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para actuar frente a la posible competencia desleal de los excedentes.

La Xunta recuerda que Gómez tiene solicitada una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar cuestiones relacionadas con el sector primario.